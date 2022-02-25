Верховний представник ООН у справах біженців Філіппо Гранді розповів про ситуацію з українськими біженцями. Мовиться про людей, які через напад Росії змушені покинути територію України.

За словами Гранді, таких вже – понад 50 тисяч. І це тільки за 48 годин.

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Понад 50 000 українських біженців покинули свою країну менш як за 48 годин. І багато ще рухаються до кордонів,

– написав у твітері Верховний представник ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

За його словами, більшість із цих людей виїхали у Польщу та Молдову.

Водночас Гранді подякував "урядам і людям країн, які тримають свої кордони відкритими" для українців.

Звернімо увагу, що багато українців змушені відходити від зон бойових дій, але не тільки за кордон. Чимало людей пересунулися зі східних регіонів у безпечніші західні.

Тим часом Польща розгорнула біля кордону з Україною 9 пунктів прийому біженців.