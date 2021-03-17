Через Навального і Скрипалів: США запровадили нові санкції проти Росії

Нові санкції проти Росії набудуть чинності вже 18 березня. Причиною стало те, що країна порушила міжнародне право і застосувала проти людей хімічну зброю з родини "Новачок".
Джерело:U.S. Department of Commerce
Пресслужба Міністерства торгівлі США наголосила, що Росія застосувала проти своїх громадян нелегальні нервово-паралітичні засоби.
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Такі дії є грубим порушенням Конвенції про хімічну зброю.
Мінторг має намір не допустити доступу Росії до американських технологій, які країна може перенаправити на свою згубну діяльність у сфері хімічної зброї,
– мовиться у повідомленні.
У США назвали 2 приклади застосування "Новачка" проти росіян:
- у 2018 році отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію;
- у 2020 – опозиціонера Олексія Навального.
Що передбачають нові санкції
- США не експортуватимуть до Росії товари, пов'язані з національною безпекою.
- Окрім того, Штати зупиняють дію ліцензії на обслуговування та заміну деталей для обладнання, яке раніше постачали у Росію.
Санкції проти Росії через хімічну зброю
- 20 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 6 людей і однієї компанії, які причетні до замаху на Навального.
- 2 березня 2021 США ввели санкції проти 7 високопосадовців та 14 організацій Росії. Їх вважають причетними до виготовлення біологічної та хімічної зброї.