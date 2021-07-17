Через негоду: 60 населених пунктів знову без світла

17 липня 2021 , 10:13
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Джерело:

ДСНС України

В Україні без світла залишились 60 населених пунктів. У ДСНС повідомили, що це наслідки негоди.

За інформацією ДСНС, 60 населених пунктів без струму станом на 7 ранку 17 липня. Бригади вже залучили, щоб відновити світло. 

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Закарпаття та Донбас частково без світла 

Рятувальники повідомили, що світло зникло внаслідок ускладнення погодних умов – поривів вітру та дощу.

Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 60 населених пунктів у 3 областях,
– кажуть рятувальники.

Зокрема мовить про:

  • Закарпаття – 55 знеструмлених будинків;
  • Луганщина – 3;
  • Донеччина – 2.

Для відновлення світла працюють бригади обленерго. 

Негода в Україні: останні новини

  • 15 липня на Львівщині пронеслась шалена злива. Негода тривала до ночі наступного дня. Буревій знову завдав величезної шкоди. Зокрема, без світла лишились майже 90 населених пунктів області.
  • У той же день на трасі  Київ – Чоп у Львівській області зійшов селевий потік. Рух на цій ділянці дороги тимчасово ускладнений через каміння та бруд.
  • Синоптики прогнозують, що Україну накриє щільна пилова хмара із Сахари. Вона вже суне із Заходу, з території Польщі. Синоптики зазначають, що вона буде вкрай небезпечною.
Автор: Діана Квасневська