Через негоду в Україні понад 500 населених пунктів залишились без світла: назвали області
2 серпня 2021 , 09:31Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Україну 1 серпня знову накрила негода – вирувала гроза та сильний вітер. Через негоду без світла залишились понад 500 населених пунктів.
Унаслідок негоди знеструмлені будинки в 7 областях країни. Про це повідомили у ДСНС України.
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Через негоду без світла залишились понад 500 населених пунктів
Станом на 7 годину 2 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та грози) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях,
– розповіли у ДСНС.
Зокрема негода знеструмила:
- 298 населених пункти у Львівській області;
- 90 – у Закарпатській;
- 57 – у Івано-Франківській;
- 44 – у Тернопільській;
- 16 – у Чернівецькій;
- 14 – у Чернігівській;
- 10 – у Житомирській.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Через негоду також постраждали:
- місто Львів – там через негоду на 20-річного хлопця та 18-річну дівчину впало дерево. Вони загинули на місці;
- місто Берегово та село Концово Ужгородського району – там частково пошкоджено покрівлю 2 житлових будинків;
- у Берегово, Мукачево, Ужгороді, Рахові та Хусті розрізано та прибрано 28 повалених дерев;
- на території міст Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин розрізано та прибрано 13 повалених дерев.
Негода в Україні: останні новини
- На 2 серпня синоптики також прогнозують негоду. Зокрема сунуть потужні грози, шквал та навіть град.
- У західних, північних та центральних регіонах будуть грози. Таку ж ситуацію прогнозують в Одеській, Миколаївській та Харківській областях.
- Перед тим, у 21 липня 2021 року, негода пронеслась у східних областях. Зокрема в місті Дружківка Донецької області та селі Мусіївка Луганської області на двох людей впали дерева. Постраждалі померли.
- Внаслідок негоди 17 липня на Київщині на 2 людей впали дерева. Постраждалі отримати несумісні із життям травми.