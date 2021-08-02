Через негоду в Україні понад 500 населених пунктів залишились без світла: назвали області

Україну 1 серпня знову накрила негода – вирувала гроза та сильний вітер. Через негоду без світла залишились понад 500 населених пунктів.

Унаслідок негоди знеструмлені будинки в 7 областях країни. Про це повідомили у ДСНС України.

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Через негоду без світла залишились понад 500 населених пунктів

Станом на 7 годину 2 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та грози) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях,

– розповіли у ДСНС.

Зокрема негода знеструмила:

298 населених пункти у Львівській області;

90 – у Закарпатській;

57 – у Івано-Франківській;

44 – у Тернопільській;

16 – у Чернівецькій;

14 – у Чернігівській;

10 – у Житомирській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Через негоду також постраждали:

місто Львів – там через негоду на 20-річного хлопця та 18-річну дівчину впало дерево . Вони загинули на місці;

. Вони загинули на місці; місто Берегово та село Концово Ужгородського району – там частково пошкоджено покрівлю 2 житлових будинків;

у Берегово, Мукачево, Ужгороді, Рахові та Хусті розрізано та прибрано 28 повалених дерев;

на території міст Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин розрізано та прибрано 13 повалених дерев.

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