Через неузгоджені правки закон про олігархів можуть знову винести на голосування

22 жовтня 2021 , 18:38
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Ярослава Железняка

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки запропонував народним депутатам переголосувати закон про олігархів. Причиною цього стали неузгодженості в 4 статтях законопроєкту.

Рішення звернутися до нардепів з проханням переголосувати законопроєкт про олігархів комітет ухвалив на засіданні 22 жовтня.

Зверніть увагу Євросоюз радить Україні провести деолігархізацію ринку електроенергії

Які поправки неузгоджені

В оборонному комітеті знайшли невідповідності у 4 пунктах закону. зокрема мова йде про:

  • повідомлення потенційного олігарха про засідання РНБО та можливість надати особисті пояснення;
  • правові наслідки для осіб, яких рішенням Ради з нацбезпеки визнано олігархами;
  • виключення олігарха з відповідного переліку.

Для того, щоб виправити неузгодженості у цих частинах закону, члени комітету пропонують звернутися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щоб виправити неточності за допомогою статті 131 регламенту про усунення неточностей у прийнятому законі. У цьому разі це питання народні депутати можуть розглянути без попереднього внесення в порядок денний.

Закон про олігархів: головне

  • 23 вересня 279 депутатів Верховної Ради остаточно підтримали закон про олігархів.
  • Однак у законі були одразу 3 суперечливі поправки, які стосуються того, хто має внести в олігархів у відповідний перелік – РНБО чи НАЗК.
  • Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що для усунення неточностей, закон потрібно переголосувати.
  • Тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до Венеційської комісії з проханням перевірити прийнятий закон. Однак пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що це можливо лише після того, як документ буде підписаний главою держави.
Автор: Іван Магуряк