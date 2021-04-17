Боєць ЗСУ отримав серйозні осколкові поранення через ворожий обстріл

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Російсько-окупаційні війська продовжують цинічно порушувати режим тиші на Донбасі. 17 квітня внаслідок ворожих обстрілів український захисник отримав осколкове поранення.

Джерело:

фейсбук ООС

Від початку доби станом на 17:50 окупанти вже 5 разів порушували перемир'я. На обстріли противника захисники України відкривали вогонь у відповідь.

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Де відкривали вогонь бойовики

Поблизу Новомихайлівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік позицій українських військових із протитанкової гармати МТ-12.

У передмісті Луганського, Майорська та Водяного, що на Донеччині, противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зверніть увагу! Стан військовослужбовця ЗСУ, який отримав осколкове поранення – середнього ступеня важкості.

Українська сторона СЦКК вже повідомила представників ОБСЄ про усі порушення з боку проросійських бойовиків.

Ситуація на Донбасі у 2021 році

  • Від початку 2021 року обстріли з боку російських найманців значно посилилися. На жаль, загинули вже 35 українських захисників.
  • Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. У Воронезьку область, наприклад, привезли ракетні комплекси "Іскандер".
  • Командувач ЗСУ Сергій Наєв заявив, що рівень військової загрози поблизу українських кордонів зріс. Водночас наразі критичну лінію окупанти не перейшли.


Російські війська біля України / Інфографіка 24 каналу