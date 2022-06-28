Через обстріли Дніпра затримаються два потяги: в УЗ назвали рейси

Російські військові ракетами вкотре атакували Дніпро. Через обстріл з боку ворога пошкоджено залізницю, що спричинило затримку поїздів.

Орієнтовний час затримки складе 3 години

У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що через наслідки ворожих обстрілів два пасажирські поїзди з Дніпра вирушать із затримкою.

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Як зазначили в Укрзалізниці, затримується відправлення поїздів:

№31/32 Запоріжжя – Перемишль;

№3/4 Запоріжжя – Львів.

У пресслужбі УЗ розповіли, що орієнтовний час затримки відправлення поїздів складе близько 3 годин. У концерні інформують, що залізничники намагаються якнайшвидше привести до ладу шлях, які було пошкоджено внаслідок обстрілу.