Через обстріли окупантів за кілька днів постраждали 4 мирних жителі, пошкоджено 104 будинки

Проросійсьні бойовики на Донбасі вже декілька днів обстрілюють населені пункти. За цей час пошкодили понад 100 будинків мирних жителів.

Відповідну інформацію повідомив керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін. Мовиться про дані станом на вечір 20 лютого.

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Російські збройні формування пошкодили понад 100 будинків

З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів (мовиться про 17 – 20 лютого – 24 канал), поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів,

– написав Каплін.

Також керівник "Проліска" написав, що за цих декілька днів 4 особи отримали контузії та мінно-вибухові поранення.

Зокрема тільки в ніч з 19 на 20 лютого та за день 20 числа, внаслідок обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування окупанти пошкодили 22 будинки мирних жителів. Зокрема:

14 будинків – у селі Новогнатівка;

4 – у селі Перемога;

один – у Славному;

один – у селищі міського типу Южне;

один – у Малиновому;

один – у селищі міського типу Луганське.

Коротко про ескалацію на Донбасі

Російські збройні формування з 17 лютого почали агресивно обстрілювати українські позиції та населені пункти. Зокрема бойовики влучили у приміщення дитячого садочку, де було 20 дітей та персонал. На жаль, троє працівників отримали контузію.

Також снаряди прилетіли на територію школи у селищі міського типу Врубівка та в інші об'єкти інфраструктури, населені пункти.

Загалом протягом 17 лютого проросійські бойовики 60 разів порушили режим припинення вогню.

Ситуація погіршилась 18 – 20 лютого, адже бойовики 66, 136 та 80 разів відповідно порушували тишу.

На жаль, 19 лютого на Донбасі загинуло 2 військових, ще 4 – отримали поранення.

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Повний текст публікації Євгенія Капліна

Минулої ночі і сьогоднішнього дня (мовиться про ніч з 19 на 20 лютого та 20 лютого – 24 канал) під час обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних жителів: села Новогнатівка (14 будинків), села Перемога (4 будинки), села Славне (1 будинок), селища міського типу Южне (1 будинок), села Малинове (1 будинок), селища міського типу Луганське (1 будинок).

З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. 4 особи отримали контузії та мінно-вибухові поранення.