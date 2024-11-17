Через масовану атаку на енергосистему в Україні запровадили відключення світла

Для збереження енергосистеми України в деяких областях почали вимикати світло. Адже Росія масовано атакує Україну ракетами з Чорного моря та Ту-95МС, а також дронами-камікадзе.

Відключатимуть світло не по всій Україні, а в деяких регіонах. Зокрема, там діятимуть екстрені відключення світла.

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Що відомо про відключення світла

За вказівкою Укренерго у Києві, на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині застосовуються екстрені відключення світла,

– повідомили у ДТЕК.

Людям пообіцяли повідомити, якщо щось зміниться.

Окрім того, влада регіонів оголосила, що:

у Черкаській області застосовують аварійні відключення електроенергії;

на Дніпропетровщині – також екстрені відключення електроенергії;

на Полтавщині – застосували графік аварійних відключень світла;

на Вінниччині – є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та відключення світла;

на Чернігівщині – через масовану ракетну атаку Росії ввели графік аварійних відключень електроенергії.

На жаль, станом на 7:55 17 листопада, за даними Суспільного, у жителів деяких мікрорайонів Хмельницького зникла електроенергія.

Росія масовано атакує енергосистему

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що відбувається чергова масована атака на енергосистему.

Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії,

– пояснив міністр.

Він додав, що там, де можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.