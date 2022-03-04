Через пересування ворожої важкої техніки: у Чорнобилі піднявся радіоактивний пил

В перший же день війни, російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію та продовжують утримувати в полоні працівників ЧАЕС.

Знаходячись у зоні відчуження ядерні терористи, які вочевидь не володіють базовими навичками із забезпечення особистої безпеки на радіоактивно забрудненій території, завдають чимало шкоди.

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В повітря піднявся радіоактивний пил

Так, повідомляється, що через пересування ворожої важкої техніки порушено верхній шар ґрунту на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи.

За даними Автоматизованої системи радіаційного контролю, в зоні відчуження показники збільшилися від 4,6 до 15,7 раза у порівнянні із середньорічними.

Наголосимо, що сьогодні вночі російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Пожежу, яка виникла від снарядів ворога, погасили лише вранці.

Україна закликала світ розцінювати дії ворога як ядерний тероризм.



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