Через побоювання вторгнення Росії Британія може перекинути в Україну 600 спецназівців – ЗМІ

Велика Британія готова направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Про це заговорили на тлі побоювань щодо підготовки Росією вторгнення.

Такі дані наводить британське видання The Mirror з посиланням на власні джерела.

Важливо Росія тримає напоготові потужне наступальне угруповання навколо України, – ОП

За словами співрозмовника видання, британське командування може перекинути в Україну 600 бійців, зокрема:

загін бійців Особливої повітряної служби (Special Air Service, SAS),

полк спеціальної розвідки,

медиків,

інженерів,

зв'язківців,

ще приблизно 400 військовослужбовців з 16-ї десантно-штурмової бригади.

Всі спецназівці вже знають, що їх найближчим часом можуть перекинути в Україну.

Що цьому передувало

Таку підготовку сили спецпризначення розгорнули після того, як високопоставлені особи оборонного відомства країни і глава зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 Річард Мур завили про те, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу.

В Євросоюзі заявили, що стривожені нарощуванням військ Росії біля кордону України. Також мовиться, що це не схоже на навчання.

Росія може прагнути просуватися вглиб України

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів: на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка.

За його словами, це може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію. Кулеба наголосив: "ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність".

Видання The Washington Post ще у жовтні 2021 року заявило, що Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною.