Очікується суттєве похолодання: в уряді попередили про можливі аварійні відключення світла

Росія продовжує бити по енергетиці України. Дефіцит в енергосистемі виникає також через похолодання.

Про це 6 січня на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

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"Впродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об'єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на Сході та Півдні", – сказав Шмигаль.

Треба бути готовими до аварійних відключень

Прем'єр сказав, що через теплу погоду на святкові дні знизилось споживання електроенергії. Відтак, майже не застосовували відключень. Однак 5 січня споживання зросло, тому, як зазначив Шмигаль, в центральному та східному регіонах та Одесі, Львові, Дніпрі запровадили графіки планових відключень.

Від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що ворог може продовжити бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Через це українці мають бути готовими до аварійних відключень.

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