Через помилки командирів: біля Ізюма знищено майже всю 35 армію Росії, – ISW

Російські військові продовжують вправлятися у своїй некомпетентності. Так, неподалік Ізюма нашим захисникам вдалось знищити практично повністю 35 армію Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають у документі, винною у цьому є некомпетентність російського командування.

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Без достатнього оснащення відправили воювати

Відомо, що керівники російського війська просто не розрахували бойове завдання у лісі під Ізюмом. Внаслідок цього значних втрат зазнали 64 та 38 окремі гвардійські мотострілецькі бригади. Їхні лави скоротилися до мінімуму.

Цю інформацію підтвердив також глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це він повідомив у своєму телеграмі. Сам же допис був максимально лаконічним, щоб просто констатувати факт.

В Ізюмі було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію Росії,

– написав він.

Причина таких колосальних втрат серед особового складу війська проста. Бійців країни-агресорки просто не забезпечили необхідною технікою. Тож ті частини, які протистояли нашим захисникам у лісистій місцевості, були знищені.

Але і це ще не все. Як з'ясувалось, були проблеми ще й зі зв'язком із командними центрами. Оскільки зашифрованих телефонів було недостатньо, то окупантам доводилось використовувати месенджери. Тож відсутність комунікації буквально розв'язувала руки українським військовим. Вони просто били по передових позиціях ворога з безпілотників.

Крім того, брати участь у бойових діях відмовились військовослужбовці з ПВК Вагнера. Це також вплинуло на те, що окупанти не мали достатньо сил і можливостей протистояти нашим захисникам на Ізюмському напрямку.

Понад 31 тисяча знищених окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці знищили вже 31 050 російських загарбників. За минулу добу лави "двохсотих" поповнили 100 бійців з країни-агресорки.

Менше на оснащенні ворога стає також і техніки. Окупанти не дорахуються 1 376 танків, 3 379 бойових броньованих машин, 680 артилерійських систем, 207 реактивних систем залпового вогню, 95 одиниць засобів ППО, 2 337 автомобілів і автоцистерн, а також 52 одиниць спеціальної техніки. Крім того, в "другої армії світу" тепер на 210 літаків, 175 гелікоптерів, 540 БпЛА, 122 крилаті ракети та 13 суден менше.

У Сєвєродонецьку та поблизу Бахмута зараз найгарячіше

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 4 червня. У відомстві зазначили, що російські загарбники продовжують намагатись штурмувати Сєвєродонецьк. Свій особовий склад вони поповнили мобільним резервом другого армійського корпусу. Це був вимушений крок, адже останнім часом окупанти втратили багато бійців.

Що ж стосується Бахмутського напрямку, то тут російські військові відкривали артилерійський вогонь. Після цього вони намагались йти у наступ. Щоправда, потуги були марними, адже наші військові вибили ворога та відправили його до безпечніших позицій.

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