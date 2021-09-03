Через проміжні вибори: "Слуги народу" планують з'їзд на вересень
Джерело:"Інтерфакс"
Партія "Слуга народу" планує у вересні провести з'їзд. На ньому мають висунути кандидатів на проміжні вибори нардепів у одномандатних виборчих округах Херсонської та Черкаської областях.
Мовиться про округ №184 та №197. Цю інформацію підтвердила заступниця голови однойменної фракції Євгенія Кравчук.
Зауважте У "Слузі народу" пояснили, кого з міністрів та за що можуть відправити у відставку
"Слуги" на початку вересня зберуться на з'їзд
Можу підтвердити, що справді у понеділок увечері (мовиться про 6 вересня – 24 канал) відбудеться з'їзд "Слуги народу",
– заявила Кравчук.
Нардепка пояснила, що головна його мета – висунути кандидатів на довибори у 2 округах в Херсонській та Черкаській області.
Окрім цього, на з'їзду буде спільне засідання політради і ради регіонів партії "Слуга народу", оскільки політсила ще має робочі питання, зокрема:
- дообрати членів політради;
- визначити додаткових заступників;
- а також "є питання щодо розвитку партії".
Ба більше, у листопаді відбудеться форум депутатів різних рівнів, переважно місцевих.
До речі, у червні голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "Слуги народу" планують восени провести масштабний форум, на який покличуть президента Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів.Зверніть увагу! Проміжні довибори народних депутатів до Верховної Ради у Херсонській та Черкаській областях призначені на 31 жовтня. Довибори необхідні після того, як Олександр Скічко склав мандат у березні, адже став головою Черкаської облдержадміністрації. Натомість на Херсонщині Ігор Колихаєв став мером Херсону.
Останні новини у "Слузі народу": коротко
- "Слуги народу" хочуть призначити у Верховній Раді спеціальний "морський" пленарний день. Під час нього обранці планують розглянути лише законопроєкти, що стосуються портової сфери та морегосподарського комплексу.
- "Слуга народу" Олександр Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП, учасником якої він став. Політик заявив, що максимально сприяє поліції у розслідуванні та сказав, що не планує нічого приховувати.
- Наприкінці серпня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що під час 6 сесії Верховної Ради його потрібно ухвалити першочергово закон про статус олігархів.