З перших днів листопада польські перевізники заблокували кордон для вантажівок з України. У величезних чергах застрягли й вантажі з військовою допомогою.

Попри те, що польські мітингувальники обіцяли пропускати гуманітарні, продовольчі, а також військові вантажі поза чергою, вони часто не дотримують свого слова. Українські військові, волонтери та власники бізнесу кажуть, що хаос починає руйнувати і без того ненадійні лінії постачання.

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Допомога до захисників йде дуже довго

Журналісти NYT зазначають, що багатомісячна блокада кордону польськими далекобійниками вже почала впливати на українських солдатів, які відбивають невпинні російські атаки, та робить і без того запеклі бої ще більш складними.

Щоб заблокувати кордони країни, під час повномасштабного вторгнення їм потрібно повністю відірватися від реальності, і у такий спосіб вони також умивають руки в крові людей, які чекають необхідної допомоги,

– каже військовий на ім'я Олександр, підрозділ якого досі чекає на два прилади нічного бачення, які затримали на кордоні польські мітингувальники.

Нагадаємо, що аеропорти в Україні були закриті для комерційних перевезень після російського вторгнення, деякі з її найбільших портів залишаються окупованими Росією, а відновлення судноплавства в Чорному морі дозволяє Києву експортувати лише незначну частину того, що він міг раніше. На цьому тлі автомобільні та залізничні сполучення є життєво важливими для України.

Володимир Шуль, український військовий, який координує допомогу волонтерів для 63-ї механізованої бригади, сказав, що він не розуміє, як країни, які особисто зацікавлені в перемозі України — і які були одними з її найщедріших союзників — можуть брати участь у такій блокаді в відразу з найважчих моментів війни.

"Дозволити Росії просунутися далі означало б крах Європи та європейських цінностей", – вважає військовослужбовець.

Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим" заявив, що блокада польського кордону призводить до кількатижневих затримок критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів.

Страждають також виробники військової техніки через затримки на кордоні поставок деталей для машин, а також компонентів для блоків живлення, які використовуються в двигунах безпілотників і радіостанціях.

Підприємства не отримують достатньо компонентів; ланцюжки поставок порушуються. Це стосується і військової техніки, і її виробництва. Щоб навіть збирати дрони в Україні, їх потрібно привозити звідкись,

– сказала Юлія Клименко, голова Комітету Верховної Ради з транспорту та інфраструктури.

Поляки блокують кордон з Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники почали блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. З 27 листопада вони заблокували також і ще один.

Протестувальники хочуть, аби з січня 2024 року для українських перевізників повернули дозволи на вантажні перевезення, які Єврокомісія скасувала на початку повномасштабного вторгнення. Крім того, поляки вимагають заборонити реєстрацію компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається в Україні. Також перевізники прагнуть отримати доступ до української системи "Шлях".

На спільній зустрічі у Варшаві представників Мінвідновлення України та польського Мінінфраструктури було погоджено три пункти вирішення проблеми на кордоні.

4 грудня один із трьох пунктів виконали: відкрили на кордоні України та Польщі пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для порожніх вантажівок.

Тоді ж прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що країна офіційно вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу для України.

Тим часом у Єврокомісії розкритикували Варшаву. Так, єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян вважає неприйнятними дії польського уряду.