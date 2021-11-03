Через протести антивакцинаторів: до охорони центру Києва залучили Нацгвардію

У Києві антивакцинатори вийшли на акцію протесту. Вони перекрили рух центром столиці та тримають в руках плакати проти вакцинації.

Задля дотримання порядку залучили Нацгвардію. Про це розповіли в поліції в день акції 3 листопада.

До теми За підтримки Савченко: центр Києва перекрили антивакцинатори

У Києві задля порядку на акції антивакцинаторів залучили Нацгвардію

У поліції розповіли, що масова акція відбувається у центрі столиці.

Представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії слідкують за правопорядком,

– мовиться у повідомленні.

У поліції організаторів та учасників акції попросили дотримуватися норм закону та не порушувати громадський порядок.

У Києві антивакцинатори зібрались на акцію / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Акція антивакцинаторів у Києві: що відомо

Попри дощову погоду в центрі Києва антивакцинатори вийшли на акцію. Вони тримали в руках плакати з написами "проти фашизму" та "геноциду". Також вимагають, щоб влада дозволила їм ходити без масок, не робити щеплень та працювати.

Свою підтримку їм висловила екснардепка Надія Савченко, яка скористалась підробленим сертифікатом про щеплення в "Борисполі".

Об 11:00 організатори акції збирались провести "віче" під Верховною Радою. Вранці вони заблокували рух вулицями Грушевського, Липською, Лютеранською та Інститутською.

До речі, люди зібрались, попри те, що громадянам без сертифіката вакцинації або ПЛР-тестів заборонено користуватися громадським транспортом. Адже місто перебуває у червоній зоні карантину.