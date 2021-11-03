Через протести антивакцинаторів: до охорони центру Києва залучили Нацгвардію
Джерело:Нацполіція
У Києві антивакцинатори вийшли на акцію протесту. Вони перекрили рух центром столиці та тримають в руках плакати проти вакцинації.
Задля дотримання порядку залучили Нацгвардію. Про це розповіли в поліції в день акції 3 листопада.
До теми За підтримки Савченко: центр Києва перекрили антивакцинатори
У Києві задля порядку на акції антивакцинаторів залучили Нацгвардію
У поліції розповіли, що масова акція відбувається у центрі столиці.
Представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії слідкують за правопорядком,
– мовиться у повідомленні.
У поліції організаторів та учасників акції попросили дотримуватися норм закону та не порушувати громадський порядок.
У Києві антивакцинатори зібрались на акцію / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Зверніть увагу! Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав дійство глузуванням з медиків та рідних померлих від COVID-19. Він закликав людей отямитися та усвідомити, що в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає.
Акція антивакцинаторів у Києві: що відомо
- Попри дощову погоду в центрі Києва антивакцинатори вийшли на акцію. Вони тримали в руках плакати з написами "проти фашизму" та "геноциду". Також вимагають, щоб влада дозволила їм ходити без масок, не робити щеплень та працювати.
- Свою підтримку їм висловила екснардепка Надія Савченко, яка скористалась підробленим сертифікатом про щеплення в "Борисполі".
- Об 11:00 організатори акції збирались провести "віче" під Верховною Радою. Вранці вони заблокували рух вулицями Грушевського, Липською, Лютеранською та Інститутською.
- До речі, люди зібрались, попри те, що громадянам без сертифіката вакцинації або ПЛР-тестів заборонено користуватися громадським транспортом. Адже місто перебуває у червоній зоні карантину.