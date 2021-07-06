Через "шпигунство": у Санкт-Петербурзі затримали естонського консула
Джерело:24 канал
У Санкт-Петербурзі 6 липня працівники російської ФСБ затримали консула Естонії Марта Лятте. До нього застосують "заходи, згідно з міжнародним правом".
Чому затримали дипломата
Консула нібито затримали "на гарячому". Про це з посиланням на ФСБ повідомили російські ЗМІ.
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Дипломат, мовляв, отримував від росіянина матеріали "закритого характеру".
Служба кваліфікує дії консула як несумісні з дипломатичним статусом працівника і явно ворожі,
– заявили у ФСБ.
Зауважимо, 15 червня 2 російські винищувачі Су-35С вдерлися у повітряний простір Естонії неподалік острова Хійумаа. Це вже четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії Росією у 2021 році.
У зв'язку з цим інцидентом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного в справах Росії та вручило йому ноту.
Затримання консула України
- У квітні 2021 року у Росії за нібито такими ж звинуваченнями затримали українського консула Олександра Сосонюка. Працівники ФСБ увірвалися в ресторан, де сидів дипломат. Вони заявили, аби той покинув територію Росії впродовж 72 годин.
- У Міністерстві закордонних справ України обурилися такими діями та назвали їх провокацією. Крім того, з Києва вислали старшого дипломата посольства Росії.