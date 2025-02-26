"Через це почалася війна": Трамп заявив, що Україні "треба забути про НАТО"

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна повинна "забути" про вступ до НАТО. На думку американського лідера, саме через це розпочалося російське вторгнення.

Трамп також додає, що Путін є досить "хитрим". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що заявив Трамп про війну в Україні

Президент Сполучених Штатів вважає, що російський диктатор Владімір Путін є "розумним" та думає, що зможе домовитися з ним щодо завершення війни в Україні. Окрім цього, Трамп переконаний, якби його не обрали на посаду президента, глава Кремля "продовжував би їздити через Україну".

Протягом певного часу багато людей було б убито,

– додає він.

Водночас Трамп вважає, що Україна "повинна забути про НАТО" та називає це ймовірною причиною, чому "все почалося". Однак, зазначає, що для мирного врегулювання війни Росія також має піти на поступки.

Нагадаємо, що раніше президент США підтвердив прибуття Зеленського до Вашингтона у п'ятницю, 28 лютого. За його словами, під час цього візиту вони підпишуть угоду про рідкісноземельні метали.