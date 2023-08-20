Через вибух на складі МВС біля Києва загинули 4 людини
Джерело:"Суспільне"
Через вибух на складі МВС у Київській області загинули 4 людини. Усі вони були працівниками Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила журналістам, що внаслідок вибуху на складі ДНДКЦ загинули 4 працівники.
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Подробиці вибуху на складі МВС
19 серпня близько 10:55 пролунали вибухи у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. На місці трапилась пожежа. Місцеві розповідали, що чули приблизно 20 вибухів, а повітряну тривогу оголошено не було.
Виявилось, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Рятувальники загасили пожежу приблизно через годину, біля 12:00. На місце одразу прибули слідчі та криміналісти й перекрили дорогу.
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів працівниками ДНДКЦ. На жаль, під час процесу відбулася детонація. Як нині стало відомо, внаслідок цього загинули 4 експерти ДНДКЦ.
Незадовго після цього трагічна пожежа трапилась на Закарпатті – жінка загинула у своєму власному домі.
На Закарпатті через пожежу загинула жінка
- О 04:42 у місті Хуст Закарпатської області до Служби порятунку надійшло перше повідомлення про пожежу на вулиці Івана Франка. Занепокоєні сусіди продовжували телефонувати і розповідали, що в будинку горить дах. На місце одразу вирушили 4 одиниці техніки та майже 20 вогнеборців.
- Пожежу вдалося локалізувати лише о 05:27. Під час гасіння в одній з кімнат вогнеборці виявили тіло власниці оселі 1947 року народження.
- Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише о 09:08.