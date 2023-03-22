Вибухи в Джанкої пошкодили вузлову станцію, її використання зараз неможливе, – ОК "Південь"

В тимчасово окупований Крим, а саме – у місто Джанкой, навідувалось "бавовнятко". Як зазначили в ЗСУ, внаслідок цього у ворога виникли логістичні проблеми.

На території Кримського півострова 20 березня прогриміли потужні вибухи. Журналісти повідомили, що через них було пошкоджено залізничний вузол в Джанкої. Інформацію 21 березня в ефірі Радіо Свобода підтвердила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Використання наразі неможливе"

Зі слів спікерки зрозуміло, що пошкодження вузлової залізничної станції суттєві. Себто ворог поки не може використовувати цей транспортний шлях.

Ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння та особового складу. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю, для того, щоб ці зусилля були марними,

– також наголосила Гуменюк.

Разом з тим вона натякнула, що ця атака є "одним з елементів плану, який передує активним діям". Очевидно, про саме йдеться, стане відомо згодом.



Де розташований залізничний вузол, що постраждав від "бавовни" в Криму / Карта

Що кажуть експерти про цю "бавовну"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко констатував, що пошкоджені "бавовнятком" ракети Росія уже стовідсотково не зможе використовувати на війні проти нашої держави. За його словами, на відміну від тих же БпЛА, запаси "Калібрів" у ворога не такі великі, тому ця атака матиме вплив на військові потужності агресора.

Також військовий експерт Андрій Крамаров заакцентував, що засоби протиповітряної оборони, які використовують загарбники в Криму, не зможуть їх повністю захистити від прильотів. Як він заявив, комплекси ППО ворожої держави дуже старі та ненадійні – себто "бавовна" цвістиме на півострові ще не один раз.