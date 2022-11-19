Через вибухи ракет у Запоріжжі пошкоджені трубопроводи опалення: багато сімей без тепла

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері 18 листопада ворог влучив у промисловий об'єкт на Запоріжжі. Внаслідок цього багато сімей залишилися без тепла.

Пізно ввечері російські військові завдали чергового терористичного удару по Україні. Ворог випустив ракети по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Внаслідок цього деякі мешканці міста залишилися без опалення.

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Тепла не було у понад 100 багатоповерхівках

Про це розповів глава ОВА Олександр Старух. за його словами, вибухи ракет стали причиною пошкодження трубопроводів централізованого опалення. Внаслідок цього тепло не отримували мешканці 123 багатоповерхівок. Мовиться про понад 17 тисяч абонентів.

Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи,

– наголосив Старух.

Він також підкреслив, що аварійні служби та тепловики проводять необхідні роботи. За його словами, тепло вже пішло у 60 будинків. Відновити теплопостачання для решти повинні до 23:00 19 листопада.

Ворог забрав життя однієї людини

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, попередня інформація свідчить про одну жертву вечірнього ракетного удару. Він висловив щирі співчуття рідним, а також близьким.

Що відомо про ракетний удар

Інформацією про нього поділився глава ОВА пізно ввечері. Він зазначив, що окупанти влучили в об'єкт промислової інфраструктури.

Невдовзі Анатолій Куртєв додав, що зафіксували 5 влучань у цей об'єкт. Він додав, що під завалами будівлі можуть бути люди. Тож там працювали усі служби, щоб якомога швидше усунути наслідки ворожої атаки. За словами секретаря міської ради, внаслідок обстрілу спалахнула також пожежа.

Нагадаємо, що в Україні продовжують боротися з наслідками масованої ракетної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. У деяких регіонах ситуація катастрофічна, а в деяких уже вдалося так-сяк стабілізувати роботу мережі.

Почнімо з того, що в Одесі повернулися до стабілізаційного відключення світла. Нагадаємо, що до того у парі з цим варіантом діяв також аварійний. Тож низці мешканців міста доводилося сидіти без світла добу, а то й більше.

Зручний сервіс створили для мешканців Львівщини. Він дозволяє дізнатися, коли почнеться відключення світла у вашій оселі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умову, за якої відключення світла можуть стати частішими та довшими. За його словами, це може статися, якщо ворог продовжить атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, завдаючи нових руйнувань.

А за цим посиланням ви можете ознайомитися з графіками відключення світла на 19 листопада.

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