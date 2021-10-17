Акція пройшла 17 жовтня о 14:00 поблизу Дробицького Яру на виїзді з Харкова. Про це повідомив організатор демонстрації Сергій Кудрявцев.

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Вчора заступник голови обладміністрації Михайло Харнам та директор облдепартаменту житлово-комунального господарства Сергій Магдисюк обіцяли людям дати газ до 18:00 16 жовтня. До сьогодні газу немає,

– сказав він.

Перекриватимуть дорогу, поки не включать газ

Жителі села планують перекривати дорогу, поки не включать газ.

Пропускають лише спецтранспорт, машини з дітьми та рейсові автобуси.

Через акцію протесту в обидві сторони утворилися великі затори.

Зверніть увагу! У Службі автомобільних доріг зазначили, що учасники перебувають по нерегульованому пішохідному переході.

Що цьому передувало: коротко