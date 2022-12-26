Вагони з аміаком перекинулися на залізниці в Сербії: до лікарні звертаються люди з отруєннями

На залізниці, яка з'єднує місто Пірот з селом Станиченє, перекинувся вагон вантажного потяга, який перевозив аміак. Внаслідок цього у повітря потрапили отруйні речовини.

Інцидент трапився 25 грудня приблизно о 17:30 за місцевим часом. Двоє з постраждалих від отруєння перебувають у важкому стані.

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За інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій, із симптомами отруєння аміаком до лікарів звернулась 51 людина. Мешканці Пітота та околиць скаржаться на утруднене дихання.

Небезпека все ще є

На місці інциденту перебувають 27 рятувальників. Вони евакуювали 8 осіб, одна з яких отримала поранення.

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію. Зазначили, що правоохоронці у Піроті тимчасово обмежили рух. Вони просять людей не виходити на вулицю, оскільки у повітрі відчувається різкий запах аміаку.

"Ми закликаємо людей, які живуть поруч, не залишати свої домівки й не виходити на вулицю. Крім того, рух між Піротом та Белою Паланкою на шосе та головній дорозі переривається через погану видимість, а альтернативний маршрут дороги – через село Понор", – написали в МВС.

Що відбувається у Сербії: останні новини

У ЗМІ повідомили, що сербські вагнерівці штурмували кордон Косово 18 грудня. Вони мали з собою російські триколори.

Влада Сербії заявила, що країна хоче під'єднатися до газових систем Північної Македонії та Азербайджану, але планує зберегти зв'язки з "Газпромом".

Сербія відмовилася приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Через це може постраждати її статус кандидата до ЄС. Крім цього, під питанням тепер стоїть безвізовий режим.

За інформацією національної вантажної залізничної компанії Srbija Kargo, поїзд, який зійшов з рейок, складався з 20 цистерн.