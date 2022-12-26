Вагони з аміаком перекинулися на залізниці в Сербії: до лікарні звертаються люди з отруєннями
Джерело:RTV Vranje
На залізниці, яка з'єднує місто Пірот з селом Станиченє, перекинувся вагон вантажного потяга, який перевозив аміак. Внаслідок цього у повітря потрапили отруйні речовини.
Інцидент трапився 25 грудня приблизно о 17:30 за місцевим часом. Двоє з постраждалих від отруєння перебувають у важкому стані.
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За інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій, із симптомами отруєння аміаком до лікарів звернулась 51 людина. Мешканці Пітота та околиць скаржаться на утруднене дихання.
Небезпека все ще є
На місці інциденту перебувають 27 рятувальників. Вони евакуювали 8 осіб, одна з яких отримала поранення.
У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію. Зазначили, що правоохоронці у Піроті тимчасово обмежили рух. Вони просять людей не виходити на вулицю, оскільки у повітрі відчувається різкий запах аміаку.
"Ми закликаємо людей, які живуть поруч, не залишати свої домівки й не виходити на вулицю. Крім того, рух між Піротом та Белою Паланкою на шосе та головній дорозі переривається через погану видимість, а альтернативний маршрут дороги – через село Понор", – написали в МВС.
Що відбувається у Сербії: останні новини
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- Влада Сербії заявила, що країна хоче під'єднатися до газових систем Північної Македонії та Азербайджану, але планує зберегти зв'язки з "Газпромом".
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