Росія запускає ракети на Київ: у місті можуть запровадити графіки відключення світла
Росія атакує Київ ракетами. Влада попередила, що, можливо, містянам вимкнуть електроенергію.
О 6:36 у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У місті пролунали вибухи, передає 24 Канал.
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Можливе відключення світла
На тлі загрози ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. У КМВА заявили, що це "превентивний захід".
Як повідомляють Повітряні сили, противник здійснює пуски балістичних і крилатих ракет у напрямку Києва.
Нагадаємо, що після 03:00 було зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Незадовго до 07:00 стало відомо про пуск перших ракет у напрямку Київської області.
Згодом було заявлено й про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Моніторингові канали попереджали про пуски кількох балістичних ракет по столиці.