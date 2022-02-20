Через "загрозу" і ситуацію на Донбасі: Путін і Лукашенко продовжили військові навчання

Спільні військові навчання Росії й Білорусі мали б завершитися 20 лютого. Однак Олександр Лукашенко і Володимир Путін вирішили продовжити їх через "загрозу на кордонах".

Спільні військові навчання нібито тепер будуть присвячені "обороні" Росії та Білорусі. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

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Росія і Білорусь залиша.ть війська

Віктор Хренін заявив, що рішення про продовження навчань ухвалили самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко та очільник Кремля Володимир Путін.

У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Білорусії та Росіїп рийнято рішення про перевірку сил реагування Союзної держави продовжити,

– заявив Хренін.

Не обійшовся глава білоруського оборонного відомства без цинічних закидів у сторону України. За його словами, нашу державу нібито "накачують" сучасним озброєнням. І, звичайно, без згадки НАТО Хренін теж не міг завершити свій виступ.

Вершиною цинізму стало звинувачення в сторону України, що нібито саме вона збирає війська біля кордонів, а не Росія, яка зосередила біля 150 тисяч військових.

Спільні навчання Білорусі та Росії: головне

Росія стягнула до кордонів з Україною та на територію Білорусі десятки тисяч військових під приводом навчань.

Однак у Білорусі переконують, що російський контингент там виключно для навчань і після їх завершення повернеться назад до Росії.

На фоні загрози агресії з боку Росії міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з білоруським колегою Віктором Хреніним. Останній запевнив українського міністра про те, що навчання не несуть загрози. Сторони домовилися про присутність військових аташе на полігонах.

Тим часом Олександр Лукашенко заявив, що готовий дати добро на розміщення ядерної зброї в Білорусі за однієї умови. З його слів, це станеться у разі "загрози з боку Заходу".

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.