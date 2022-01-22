Через загрозу війни: Британія оновила рекомендації для в'їзду в Україну
Джерело:МЗС Великої Британії
Міністерство закордонних справ Великої Британії змінило рекомендації щодо відвідування України для своїх громадян. Так, британцям радять відмовитися від неважливих поїздок.
В Україні британцям радять бути готовими швидко змінити свої плани
МЗС рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок в Донецьку і Луганську області. Не рекомендують відвідувати й тимчасово окупований Крим.
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Іншу частину території України у відомстві радять відвідувати виключно у разі "важливої необхідності".
Відновлення військових дій в будь-якій точці України значно обмежить можливості посольства Великої Британії в Києві з надання консульської підтримки,
– наголосило міністерство.
Британців закликають зареєструвати свою присутність в Україні, а перед поїздкою ознайомитися з чинними обмеженнями та вимогами на в'їзд.
Крім того, при відвідуванні України британцям рекомендують зберігати пильність і бути готовими "швидко змінити свої плани".
У які регіони України не рекомендують їздити британцями / Карта МЗС Великої Британії
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