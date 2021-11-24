Через загрозу вторгнення Росії: США попередили своїх громадян щодо поїздок в Україну
Джерело:посольство США в Україні
У США звернулися до своїх громадян з попередженням щодо мандрівок в Україні. Там закликають утримуватися від подорожей, якщо це можливо.
Відповідна заява з'явилася на сайті посольства США в Україні у середу, 24 листопада. Американцям повідомили про незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України.
Воєначальники США та Росії провели переговори: чи йшлося про Україну
Про що застерегли у США
Дипломати закликали не подорожувати Кримом через зловживання російської окупаційної влади, у східних частинах Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт та всією Україною – через ситуацію з коронавірусом COVID-19. Водночас громадянам США нагадують, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися практично без попередження.
Американцям, які планують відвідати Україну, порадили регулярно відстежувати місцеві та міжнародні новини. Крім цього, їм рекомендували вакцинуватися від COVID-19, аби полегшити свою подорож.
Що цьому передувало
- Раніше у США висловили стурбованість через військову активність Росії поблизу кордону з Україною. Крім того, там занепокоєні й заявами, які лунають з Кремля, повідомив державний секретар Ентоні Блінкен.
- ЗМІ повідомили, що Вашингтон розглядає можливість надання додаткової зброї Україні на тлі потенційного вторгнення Росії. Пакет допомоги може включати, зокрема, й скерування до України військових радників.
- Згодом американський лідер Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, серед них є й Україна. При цьому, у переліку запрошених країн немає Росії, Китаю та Туреччини.