Через значні втрати окупанти вже залучають безпілотники МНС Росії

Щодня російські окупанти втрачають безпілотні літальні апарати. Щоб компенсувати втрати, їм доводиться залучати у війну безпілотники з інших відомств.

Про це у ранковому зведенні від 2 червня повідомляє Генштаб ЗСУ. Напередодні Угруповання Операції Об'єднаних сил додали, що лише за 1 червня наші сили протиповітряної оборони ліквідували 7 російських безпілотників типу "Орлан-10" на Сході.

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Росіяни масово втрачають безпілотники

Генштаб підкреслює, що ворог втрачає безпілотні літальні апарати на всіх напрямках. Наразі воєнних резервів не вистачає, тож противник розпочав використовувати безпілотники навіть МНС Росії.

Нагадаємо, що кількість збитих безпілотників, зокрема типу "Орлан-10", різко почала збільшуватися на початку травня. Тоді виявилося, що російські літальні апарати вразливі не лише до переносних зенітно-ракетних комплексів, але й до українських засобів радіоелектронної боротьби. Так, 3 травня командування ЗСУ повідомило, що завдяки злагодженій роботі наші бійці збили низку ворожих БПЛА. Серед них виявився як згаданий вище "Орлан", так і інші моделі – "Тахіон" та ZALA. В Одеській області тоді ж повідомили про знищення ударного безпілотника "Форпост".

Надалі втрати росіян лише зростали. Приміром, 5 травня Генштаб повідомив, що за добу ЗСУ збили 14 безпілотників. Рекорд повторили й 7 травня.

Наприкінці травня кількість збитих російських безпілотників скоротилася. Проте, ймовірно, це і стало першим сигналом щодо обмежених резервів відповідної техніки. Так, за словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, за добу, 25 травня, над областю вдалося ліквідувати лише 11 розвідувальних апаратів.

Утім, наші воїни "впольовують" не тільки "Орланів". 18 травня підрозділ протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади повідомив про знищення безпілотного літального апарату російських окупантів "ZALA 421-08". Безпілотник призначений для ведення розвідки та вирахування цілей для забезпечення точного артилерійського вогню та його коригування. Українські захисники підкреслили, що ворожа ціль була ліквідована за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10",

Нагадаємо, що окупанти щодня намагаються проводити повітряну розвідку, але українські захисники не дають ворогу цього робити. З 24 лютого було знищено понад 519 БПЛА.

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