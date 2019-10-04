Через аварію літака Ан12 у Львові затрималися кілька авіарейсів

В аеропорту "Львів" через аварію вантажного літака Ан12 була тимчасово закрита злітно-посадкова смуга. Тож 3 авіарейси були затримані, а ще 2 – перенаправлені до інших аеропортів.

Затримані рейси в аеропорту "Львів":

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WIZZ WZZ6769 Львів – Берлін . Виліт був запланований на 9:30, проте затримався на 1:52 і вирушив об 11:22.

. Виліт був запланований на 9:30, проте затримався на 1:52 і вирушив об 11:22. BUKOVYNA BKV2095 Львів – Хургада . Виліт був запланований на 10:15, проте затримався на 3:35 і вирушив о 13:50.

. Виліт був запланований на 10:15, проте затримався на 3:35 і вирушив о 13:50. АЗУРЕЙР UTN3211 Львів – Анталія. Виліт був запланований на 11:20, проте затримався на 1:09 і вирушив о 12:29.

Крім того, у зв’язку із закриттям злітно-посадкової смуги до 10:00, в інші аеропорти було перенаправлено 2 рейси:

BUKOVYNA BKV2080 Шарм-Ель-Шейх – Львів скерували у Бориспіль (вилетів з Борисполя об 11:12. VVA1118 Дніпро – Львів скерували в Івано-Франківськ (вилетів об 11:32).

Після відкриття злітно-посадкової смуги 2 перенаправлені рейси повернулися в аеропорт "Львів". Зараз аеропорт працює в штатному режимі, усі рейси відбуваються за розкладом.

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Що відомо про катастрофу літака Ан12 під Львовом?4 жовтня між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він прямував з іспанського Віго до турецького Стамбула і планував дозаправитись у Львові. Проте неподалік від аеропорту "Львів" літак зник з радарів та здійснив аварійну посадку. Авіасудно зазнало суттєвих ушкоджень, загинули 5 членів екіпажу, ще 3 – у лікарні (всіх трьох прооперували) Наразі слідство розглядає 2 версії причин катастрофи: скінчилося пальне та помилка пілота.

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