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      Через аварію літака Ан12 у Львові затрималися кілька авіарейсів

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      Аеропорт "Львів" працює у штатному режимі після катастрофи літака Ан12
      Аеропорт "Львів" працює у штатному режимі після катастрофи літака Ан12 / 24 канал

      В аеропорту "Львів" через аварію вантажного літака Ан12 була тимчасово закрита злітно-посадкова смуга. Тож 3 авіарейси були затримані, а ще 2 – перенаправлені до інших аеропортів.

      Затримані рейси в аеропорту "Львів":

      Читайте також: Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо

      • WIZZ WZZ6769 Львів – Берлін. Виліт був запланований на 9:30, проте затримався на 1:52 і вирушив об 11:22.
      • BUKOVYNA BKV2095 Львів – Хургада. Виліт був запланований на 10:15, проте затримався на 3:35 і вирушив о 13:50.
      • АЗУРЕЙР UTN3211 Львів – Анталія. Виліт був запланований на 11:20, проте затримався на 1:09 і вирушив о 12:29.

      Крім того, у зв’язку із закриттям злітно-посадкової смуги до 10:00, в інші аеропорти було перенаправлено 2 рейси:

      1. BUKOVYNA BKV2080 Шарм-Ель-Шейх – Львів скерували у Бориспіль (вилетів з Борисполя об 11:12.
      2. VVA1118 Дніпро – Львів скерували в Івано-Франківськ (вилетів об 11:32).

      Після відкриття злітно-посадкової смуги 2 перенаправлені рейси повернулися в аеропорт "Львів". Зараз аеропорт працює в штатному режимі, усі рейси відбуваються за розкладом.

      Дивіться вражаючі відео рятувальної операції після катастрофи літака Ан12 під Львовом

      Що відомо про катастрофу літака Ан12 під Львовом?4 жовтня між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він прямував з іспанського Віго до турецького Стамбула і планував дозаправитись у Львові. Проте неподалік від аеропорту "Львів" літак зник з радарів та здійснив аварійну посадку. Авіасудно зазнало суттєвих ушкоджень, загинули 5 членів екіпажу, ще 3 – у лікарні (всіх трьох прооперували) Наразі слідство розглядає 2 версії причин катастрофи: скінчилося пальне та помилка пілота.

      Читайте також: Аварія Ан12 біля Львова: прізвища постраждалих

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України авіація Транспорт Новини Львова Аварія літака під Львовом Катастрофа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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