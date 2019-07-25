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      Пів-Києва може залишитись без води через будівництво: що відомо

      370 Читать новость на русском
      Через будівельні роботи більша частина міста може залишитись без води
      Через будівельні роботи більша частина міста може залишитись без води / dniprograd.org

      Через будівництво, підготовчі роботи до якого ведуться у Деснянському районі Києва, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції, більша частина міста може залишитись без питної води.

      Такі побоювання висловлюють у "Київводоканалі". На сайті підприємства з'явились фото з місця майбутнього будівництва, на якому видно важку техніку і бетонний паркан.

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      На відео начальник управління експлуатації Деснянської водопровідної станції Валерій Оленченко пояснює, що будівельні роботи на цьому місці небезпечні тим, що ділянка розташована безпосередньо на водоводах, які транспортують воду з водозабірного ковша на очисні споруди водопровідної станції.

      Через будівництво 2/3 Києва можуть залишитись без води: дивіться відео

      За словами спеціаліста, будь-які роботи на цій території є нонсенсом і суперечать санітарним правилам та нормам.

      Чим небезпечні будівельні роботи біля Деснянської водопровідної станції? Ці споруди (ківш та водоводи) мають стратегічне значення для Києва, станція забезпечує понад половину (65%) питної води міста.

      Саме з водозабірних споруд ковша по сифонних водоводах вода надходить на насосну станцію. Звідти по напірних водоводах вона подається на очисні споруди. А вже після проходження цих циклів питна вода киян з'являється у домівках киян.

      Будь-яке пошкодження ковша чи перебої в його роботі може вплинути на стабільне забезпечення питною водою більшої частини Києва. Увесь Лівий берег, центр столиці і південь Правого – а це понад мільйон людей можуть залишитись без води.

      Де розташована Деснянська водопровідна станція на карті Києва:

      Київ Водоканал вода карта Деснянська насосна станція
      Які райони Києва отримують воду з Деснянської водопровідної станції: карта

      Райони, які отримують воду з Деснянської водопровідної станції, позначені на карті рожевим кольором.

      Як виглядає ділянка, огороджена парканом, на якій планують почати будівництво: дивіться фото

       

       

      Про призначення будівництва у "Київводоканалі" інформації не мають, проте вже готують звернення до правоохоронців, щоб дізнатись, за яких умов стала можлива підготовка до будівельних робіт на цій ділянці.

      Робітник, якого застали на місці майбутнього будівництва, розповів журналістам, що тут мав би з’явитись гаражний кооператив, йдеться у сюжеті ТСН.

      Дізнайтесь більше:
      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Скандальні забудови
      Джерело: 24 канал
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