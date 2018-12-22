Через "мінування" залізничного вокзалу у Києві поліція евакуювала 2 тисячі осіб

У Києві після анонімного повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу поліція евакуювала близько 2 тисяч громадян. Після перевірки небезпечних предметів не виявили.

Про це інформує прес-служба Нацполіції столиці.

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На спецлінію 102 о 18:30 надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Солом’янському районі столиці. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оперативно евакуювали із будівлі близько 2 тисяч працівників та пасажирів.

Вибухівки та інших небезпечних предметів на території вокзалу та прилеглій території не знайшли.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян", – додали у поліції.

Нагадаємо, 28 листопада у Москві "замінували" 15 торгових центрів та евакуювали тисячі людей. Тоді російські правоохоронці заявили про український слід, мовляв, анонімні повідомлення надійшли із території України.