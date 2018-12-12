Через негоду на дорогах Київщини сталося більше 30 ДТП: є жертва
Через сильні снігопади та погіршення погодних умов на дорогах Київщини трапилось понад 30 аварій. В результаті цього 1 людина загинула, ще 1 отримала травми.
Про це прес-служба Нацполіції Київщини інформує на своїй Facebook-сторінці.
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Поліція вкотре закликає водіїв не порушувати правил дорожнього руху, дотримуватися безпечної дистанції на автошляхах та без нагальної потреби не виїжджати з гаража,
– йдеться у дописі.
Правоохоронці також звернулися до пішоходів із декількома проханнями:
В умовах недостатньої видимості зненацька не виходити на проїжджу частину перед автомобілем.
Переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.
Рекомендується, мати на одязі світлоповертаючі елементи – це зменшить ризик потрапити в небезпеку на дорозі.
Нагадаємо, в Україну 12 і 13 грудня прийшла потужна негода. Синоптики оголосили штормове попередження через снігопади, хуртовини та дощі майже в усіх областях. До Києва через негоду не пускають великогабаритний транспорт.
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