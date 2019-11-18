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      Через пожежу у вантажівці на Київщині сталася масштабна ДТП – 5 пошкоджених авто: фото

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      Дим у вантажівці спричинив масштабне зіткнення / kv.npu.gov.ua

      17 листопада на трасі у Переяслав-Хмельницькому районі сталася аварія за участі машини патрульних і рятувальників. Спричинив її дим від припаркованої вантажівки, який погіршив видимість.

      Як повідомляють у пресслужбі Київської поліції, ймовірно, вантажівка спалахнула через несправність пічки. На виклик загасити полум’я приїхали рятувальники та екіпаж патрульних.

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      Вантажівка спалахнула у Переяслвавську / kv.npu.gov.ua

      На тій самій ділянці дороги 25-річний водій іншої вантажівки через задимлення не помітив легковик та зачепив його. Далі фура знесла фішки і в’їхала в авто патрульних. А ця у свою чергу зіштовхнулася зі "ЗІЛом" працівників ДСНС.


      Вантажівка в'їхала в авто патрульних, яке потім зіштовхнулося із ЗІЛом рятувальників / kv.npu.gov.ua

      У масштабній аварії ніхто не постраждав, однак усі машини пошкоджені.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Кримінал
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