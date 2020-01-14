Через прорив труби біля Ocean Plaza транспорт Києва змінив маршрути
У зв'язку з проривом тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві зі змінами курсують тролейбуси №1, 12, 42д, 43, 50 і автобуси №20, 20к, 27, 51, 52. Рух вулицею Антоновича повністю обмежено, тож вранці 14 січня там утворилися затори.
Транспорт у Києві курсуватиме зі змінами тимчасово, допоки повністю не ліквідують наслідки аварії, повідомили у "Київпастрансі".
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Як у Києві 14 січня курсують тролейбуси
- №1: вулиця Маршальська – вулиця Саперно-Слобідська;
- №12: станція метро "Васильківська" – вулиця Саперно-Слобідська;
- №42д: проспект Відрадний – вулиця Саперно-Слобідська;
- №43: Кібцентр – Дарницька площа без заїзду на Либідську площу;
- №50: вулиця Милославська – Дарницька площа.
Як курсують автобуси
- №20: станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Джона Маккейна – бульвар Дружби Народів – житловий масив "Корчувате";
- №20к: станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Джона Маккейна – бульвар Дружби Народів – вулиця Маршальська;
- №27: село Пирогів – Деміївська площа;
- №51: станція метро "Червоний хутір" – Деміївська площа;
- №52: вулиця Закарпатська – Деміївська площа.
У заторах стоять Велика Васильківська, Либідська площа, вулиця Миколи Грінченка, Академіка Філатова. Також утворилася тягнучка в районі Деміївської площі.
Що відомо про прорив теплотраси в Києві
Ввечері 13 січня у центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідська" та ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом, затопило і перший поверх ТРЦ.
На місці також провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.
Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок.
Дивіться відео з місця прориву теплотраси в Києві: