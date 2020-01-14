Через прорив труби біля Ocean Plaza транспорт Києва змінив маршрути

У зв'язку з проривом тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві зі змінами курсують тролейбуси №1, 12, 42д, 43, 50 і автобуси №20, 20к, 27, 51, 52. Рух вулицею Антоновича повністю обмежено, тож вранці 14 січня там утворилися затори.

Транспорт у Києві курсуватиме зі змінами тимчасово, допоки повністю не ліквідують наслідки аварії, повідомили у "Київпастрансі".

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Як у Києві 14 січня курсують тролейбуси

№1: вулиця Маршальська – вулиця Саперно-Слобідська;

№12: станція метро "Васильківська" – вулиця Саперно-Слобідська;

№42д: проспект Відрадний – вулиця Саперно-Слобідська;

№43: Кібцентр – Дарницька площа без заїзду на Либідську площу;

№50: вулиця Милославська – Дарницька площа.

Як курсують автобуси

№20: станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Джона Маккейна – бульвар Дружби Народів – житловий масив "Корчувате";

№20к: станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Джона Маккейна – бульвар Дружби Народів – вулиця Маршальська;

№27: село Пирогів – Деміївська площа;

№51: станція метро "Червоний хутір" – Деміївська площа;

№52: вулиця Закарпатська – Деміївська площа.

У заторах стоять Велика Васильківська, Либідська площа, вулиця Миколи Грінченка, Академіка Філатова. Також утворилася тягнучка в районі Деміївської площі.

Що відомо про прорив теплотраси в Києві

Ввечері 13 січня у центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідська" та ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом, затопило і перший поверх ТРЦ.

На місці також провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.

Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок.

Дивіться відео з місця прориву теплотраси в Києві: