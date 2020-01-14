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      Через прорив труби біля Ocean Plaza транспорт Києва змінив маршрути

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      Фото з місця прориву теплотраси біля Ocean Plaza в Києві / kiev.informator.ua

      У зв'язку з проривом тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві зі змінами курсують тролейбуси №1, 12, 42д, 43, 50 і автобуси №20, 20к, 27, 51, 52. Рух вулицею Антоновича повністю обмежено, тож вранці 14 січня там утворилися затори.

      Транспорт у Києві курсуватиме зі змінами тимчасово, допоки повністю не ліквідують наслідки аварії, повідомили у "Київпастрансі".

      Читайте також: Біля Ocean Plaza в Києві з'явився ще один провал в асфальті: фото і відео

      Як у Києві 14 січня курсують тролейбуси

      • №1: вулиця Маршальська – вулиця Саперно-Слобідська;
      • №12: станція метро "Васильківська" – вулиця Саперно-Слобідська;
      • №42д: проспект Відрадний – вулиця Саперно-Слобідська;
      • №43: Кібцентр – Дарницька площа без заїзду на Либідську площу;
      • №50: вулиця Милославська – Дарницька площа.

      Як курсують автобуси

      • №20: станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Джона Маккейна – бульвар Дружби Народів – житловий масив "Корчувате";
      • №20к: станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Джона Маккейна – бульвар Дружби Народів – вулиця Маршальська;
      • №27: село Пирогів – Деміївська площа;
      • №51: станція метро "Червоний хутір" – Деміївська площа;
      • №52: вулиця Закарпатська – Деміївська площа.

      У заторах стоять Велика Васильківська, Либідська площа, вулиця Миколи Грінченка, Академіка Філатова. Також утворилася тягнучка в районі Деміївської площі.

      Що відомо про прорив теплотраси в Києві

      Ввечері 13 січня у центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідська" та ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом, затопило і перший поверх ТРЦ.

      На місці також провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.

      Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок.

      Дивіться відео з місця прориву теплотраси в Києві:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Транспорт Авто
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