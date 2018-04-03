13:45
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Через "санкції" Facebook забанив сторінку зі збору коштів на операцію юній українці

467 Читать новость на русском
Facebook заблокував сторінку зі збору коштів на лікування Вероніки Хоменко
Facebook заблокував сторінку зі збору коштів на лікування Вероніки Хоменко / Колаж 24 Канал

Українець Андрій Хоменко разом із дружиною створили у Facebook сторінку для збору коштів на лікування їхньої хворої доньки Вероніки. Проте Facebook видалив цю сторінку нібито через накладені на Україну санкції.

Про це на Facebook-сторінці Help Veronika у відкритому листі до засновника соціальної мережі Марка Цукерберга написав батько Вероніки.

Андрій Хоменко зазначив, що в його доньки Вероніки серйозне захворювання, для лікування якого потрібна дорога операція в Німеччині. Батьки дівчинки використовували всі доступні способи для пошуку коштів, але на жаль не змогли зібрати потрібну суму. Тому вирішили звернутися по допомогу до людей.

Читайте також: Facebook втратив 58 мільярдів доларів за тиждень через скандал

Хоменко зазначив, що він та його американський товариш створили Facebook-сторінку Help Veronika і почали розсилати її друзям та знайомим. Так, на Facebook було розпочато кампанію зі збору коштів. Все запрацювало і батьки Вероніки почали отримувати перші пожертвування.

"Але ось вчора вранці (29 березня) ми виявили, що сторінка видалена. Після спілкування зі службою підтримки другові прийшло пояснення, що людина, на користь якої був організований збір коштів, тобто я, порушила правила для персональних зборів. Які саме – не сказали", – написав батько Вероніки.

Уважно вивчивши причини, за якими збір пожертвувань може бути видалений (https://www.facebook.com/help/272637339857361), ми дійшли до висновку, що єдиний пункт, який міг в теорії бути в цьому випадку використаний, це "Персональний збір пожертвувань, призначений для відправки коштів у країну, на яку накладено всеосяжні санкції згідно із законодавством США",
– зазначив Хоменко.

При цьому він нагадав, що Україна не згадується в жодному із санкційних списків США. Тож батько хворої дівчинки припустив, що "бумагомарателі" з юридичного відділу Facebook могли помилково записати всіх українців до своїх внутрішніх чорних списків.

Читайте також: Витік даних з Facebook: Цукерберг розповів важливу деталь

"Прошу вас, Марку, особисто розібратися в ситуації, що виникла, оскільки якщо ми мали рацію, то ця прикра помилка може негативно позначитися на 40-мільйонному населенні країни, яка, перебуваючи у стані війни, всіма силами намагається вибратися з ями, куди її загнала агресія сусідньої держави і багатоярусна корупція", – закликав Хоменко.

Теги: Новини України Facebook Марк Цукерберг Санкції Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
сьогодні, 12:04 17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
Блог Медіа 714
Папа Римский закрыл ад
сьогодні, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 1340
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сьогодні, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 476
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 квітня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1885
Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
2 квітня, 21:00 Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
Олена Булан 8757
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук