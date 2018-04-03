Через "санкції" Facebook забанив сторінку зі збору коштів на операцію юній українці

Українець Андрій Хоменко разом із дружиною створили у Facebook сторінку для збору коштів на лікування їхньої хворої доньки Вероніки. Проте Facebook видалив цю сторінку нібито через накладені на Україну санкції.

Про це на Facebook-сторінці Help Veronika у відкритому листі до засновника соціальної мережі Марка Цукерберга написав батько Вероніки.

Андрій Хоменко зазначив, що в його доньки Вероніки серйозне захворювання, для лікування якого потрібна дорога операція в Німеччині. Батьки дівчинки використовували всі доступні способи для пошуку коштів, але на жаль не змогли зібрати потрібну суму. Тому вирішили звернутися по допомогу до людей.

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Хоменко зазначив, що він та його американський товариш створили Facebook-сторінку Help Veronika і почали розсилати її друзям та знайомим. Так, на Facebook було розпочато кампанію зі збору коштів. Все запрацювало і батьки Вероніки почали отримувати перші пожертвування.

"Але ось вчора вранці (29 березня) ми виявили, що сторінка видалена. Після спілкування зі службою підтримки другові прийшло пояснення, що людина, на користь якої був організований збір коштів, тобто я, порушила правила для персональних зборів. Які саме – не сказали", – написав батько Вероніки.

Уважно вивчивши причини, за якими збір пожертвувань може бути видалений (https://www.facebook.com/help/272637339857361), ми дійшли до висновку, що єдиний пункт, який міг в теорії бути в цьому випадку використаний, це "Персональний збір пожертвувань, призначений для відправки коштів у країну, на яку накладено всеосяжні санкції згідно із законодавством США",

– зазначив Хоменко.

При цьому він нагадав, що Україна не згадується в жодному із санкційних списків США. Тож батько хворої дівчинки припустив, що "бумагомарателі" з юридичного відділу Facebook могли помилково записати всіх українців до своїх внутрішніх чорних списків.

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"Прошу вас, Марку, особисто розібратися в ситуації, що виникла, оскільки якщо ми мали рацію, то ця прикра помилка може негативно позначитися на 40-мільйонному населенні країни, яка, перебуваючи у стані війни, всіма силами намагається вибратися з ями, куди її загнала агресія сусідньої держави і багатоярусна корупція", – закликав Хоменко.