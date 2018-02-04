Через сходження лавини в Італії загинуло двоє людей

У Італії на популярному курорті Campo Felice в центральній частин країни зійшла лавина. Під час її сходження загинуло двоє людей.

За інформацією екстреної служби, ще один лижник отримав травми, його доставили до лікарні вертольотом. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Campo Felice – це невеликий курорт в Апеннінських горах в 120 кілометрах від Риму, популярний серед жителів італійської столиці.

Нагадаємо, минулого тижня в Італії через сходження снігової лавини евакуювали високогірний чотиризірковий готель поблизу австрійського кордону.