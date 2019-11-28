Через сильний туман у Харкові скасовані та затримані десятки рейсів: перелік

Туман у Харкові вніс серйозні корективи в роботу місцевого аеропорту. Так, через несприятливі погодні умови адміністрація скасувала вже щонайменше 5 рейсів, ще приблизно 6 – затримуються.

Про неприємну ситуацію пасажирів інформує пресслужба Харківського аеропорту на своїй фейсбук-сторінці.

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У зв'язку зі складними метеоумовами (туман) 28 листопада у розкладі виконання рейсів аеропорту "Харків" є зміни,

– уточнили там.

Пасажирам, яких такі зміни торкнулися, в аеропорту рекомендують звертатися до авіаперевізників, або за місцем придбання свого квитка чи туру.

Які рейси через туман у Харкові вже скасували?

Харків – Дортмунд W6 6941, рейс мала виконувати авіакомпанія Wizz Air;

Харків – Київ PS 026, рейс мала виконувати авіакомпанія МАУ;

Харків – Варшава LO 762, рейс мала виконувати авіакомпанія LOT;

Київ – Харків PS 025, рейс мала виконувати авіакомпанія МАУ;

Варшава – Харків LO 761, рейс мала виконувати авіакомпанія LOT.

Які рейси затримуються?

Харків – Стамбул TK 1474, виконується Turkish Airlines, затриманий до 12:05;

Харків – Стамбул PC 427, виконується Pegasus Airlines, затриманий до 18:00;

Харків – Львів PQ 163, виконується SkyUp Airlines, затриманий до 19:55;

Стамбул – Харків TK 1473, виконується Turkish Airlines, затриманий до 10:45;

Прага – Харків PQ 894, виконується SkyUp Airlines, затриманий до 19:15;

Львів – Харків PQ 164, виконується SkyUp Airlines, затриманий до 00:05 29 листопада.

Ще два літаки (рейси Дортмунд – Харків та Стамбул – Харків) сіли в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомили у регіональному гідрометцентрі, через сильний туман видимість на дорогах Харкова становить до 500 метрів.



Густий туман огорнув Харків 28 листопада/ фото з соцмереж



Через низьку видимість місцевий аеропорт скасував низку рейсів/ фото з соцмереж