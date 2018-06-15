17:32
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Побутова техніка

Через Xiaomi телевізори від Samsung почали падати в ціні

1764 Читать новость на русском
Телевізори Samsung почали падати в ціні в Індії
Телевізори Samsung почали падати в ціні в Індії / techjuice.pk

Китайська компанія Xiaomi планує почати виробництво телевізорів в Індії. Китайці вже налагодили співпрацю із компанією Dixon Technologies, яка буде виробляти TV Xiaomi локально, на території країни.

Про це пише prostotech.com.

Також Xiaomi готується перенести виробництво ще ряду продуктів із Китаю в Індію.

Читайте також: Нові телевізори від LG надійшли у продаж в Україні: чим здивували новинки

Якщо це відбудеться, то це складе серйозну конкуренцію Samsung, яка там має пристойну частку на споживчому ринку.

Тож південнокорейська корпорація вже починає вживати контрзаходів. Так, Samsung вже почала знижувати ціни на свої телевізори, ціни на деякі продукти впали до 55%. Найбільше подешевшали найпростіші моделі, які зробили ще доступнішими, щоб вони могли конкурувати з пропозиціями Xiaomi.

При цьому у Samsung все ще залишається велика перевага – її продукція широко представлена ​​на полицях магазинів. При цьому Xiaomi тут значно поступається, адже більша частина ґаджетів компанія продає через інтернет.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка Samsung
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сьогодні, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 566
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сьогодні, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 408
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сьогодні, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 905
Покупці проти шахраїв: як відстояти свої права у продавців та сервісів
сьогодні, 14:01 Покупці проти шахраїв: як відстояти свої права у продавців та сервісів
Яніна Ткачук 1895
Ми дали гарного копняка Росії, – автор резонансних антиросійських плакатів до ЧС-2018
сьогодні, 13:30 Ми дали гарного копняка Росії, – автор резонансних антиросійських плакатів до ЧС-2018
Катерина Петренко 4935
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук