Через Xiaomi телевізори від Samsung почали падати в ціні

Китайська компанія Xiaomi планує почати виробництво телевізорів в Індії. Китайці вже налагодили співпрацю із компанією Dixon Technologies, яка буде виробляти TV Xiaomi локально, на території країни.

Про це пише prostotech.com.

Також Xiaomi готується перенести виробництво ще ряду продуктів із Китаю в Індію.

Читайте також: Нові телевізори від LG надійшли у продаж в Україні: чим здивували новинки

Якщо це відбудеться, то це складе серйозну конкуренцію Samsung, яка там має пристойну частку на споживчому ринку.

Тож південнокорейська корпорація вже починає вживати контрзаходів. Так, Samsung вже почала знижувати ціни на свої телевізори, ціни на деякі продукти впали до 55%. Найбільше подешевшали найпростіші моделі, які зробили ще доступнішими, щоб вони могли конкурувати з пропозиціями Xiaomi.

При цьому у Samsung все ще залишається велика перевага – її продукція широко представлена ​​на полицях магазинів. При цьому Xiaomi тут значно поступається, адже більша частина ґаджетів компанія продає через інтернет.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно