Через захоплення Одеського національного медуніверситету випускники отримали "липові" дипломи

Рейдерське захоплення Одеського національного медичного університету призвело до "дипломної катастрофи" – під керівництвом Запорожана були видані фіктивні дипломи випускникам ОНМедУ.

Студенти, які закінчили своє навчання, виявилися заручниками того, що ВНЗ управляє незаконне керівництво, повідомляє "РБК-Україна".

У зв'язку з нелегітимним керівництвом Медичного університету, МОЗ України звернулося до Міністерства освіти і науки з рекомендацією утриматися від вчинення дій, які не відповідають законодавству України, в тому числі в частині розгляду документів за підписом Юрія Сухіна. Міністерство освіти і науки однозначно позначило, що Валерій Запорожан звільнений, а виконання обов'язків ректора ОНМедУ перейшло Костянтину Аймедову. На даний момент МОН розглядає порушення.

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я України, в списку інформації, яка повинна знаходитися в документах про вищу освіту державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.3015 року N193 "Про документи про вищу освіту державного бланку", позначило, що диплом повинен бути підписаний тільки уповноваженою особою.

У зв'язку з цим, в МОЗ зробили заяву, що на підставі Законодавства, в рамках повноважень в спосіб передачі, які передбачені Законами України, МОЗ України своїм Наказом від 17.07.18 N34-o "Про звільнення Запорожана В.М." виконання обов'язків поклало на Аймедова К.В.

У МОЗ неодноразово підкреслювали, що не погоджували призначення Шмакової Ірини Петрівни, Сона Анатолія Сергійовича, Тарабрина Олега Олександровича, Вастьянова Руслана Сергійовича на посаді проректорів Одеського національного медичного Університету.

МОЗ обґрунтовує, що визнання й огляд дипломів, виданих ОНМедУ, має вирішуватися виключно в рамках законодавства України.

Найсуттєвіше сприяння рейдів ОНМедУ надав Окружний Адміністративний суд міста Києва, який своїми протизаконними рішеннями заблокував можливість включити до Державного реєстру дані про легітимне керівництво ОНМедУ.

Так, судді Окружного Адміністративного суду Вовк, Аблов, Амельохін, Арсірій, Каліберда, Шрамко, які "кришували" судову складову рейдерського захоплення ОНМедУ, потрапили під пильну увагу правоохоронців. На даний момент НАБУ і Генпрокуратура проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

Тепер в Одеського національного медичного університету з'явився шанс відновити роботу в правовому полі, а у студентів – отримати дипломи, завірені належним підписом.