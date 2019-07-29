17:19
29 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, 27 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Через захоплення Одеського національного медуніверситету випускники отримали "липові" дипломи

      471 Читать новость на русском
      ОНМедУ
      ОНМедУ / dozorro.org

      Рейдерське захоплення Одеського національного медичного університету призвело до "дипломної катастрофи" – під керівництвом Запорожана були видані фіктивні дипломи випускникам ОНМедУ.

      Студенти, які закінчили своє навчання, виявилися заручниками того, що ВНЗ управляє незаконне керівництво, повідомляє "РБК-Україна".

      У зв'язку з нелегітимним керівництвом Медичного університету, МОЗ України звернулося до Міністерства освіти і науки з рекомендацією утриматися від вчинення дій, які не відповідають законодавству України, в тому числі в частині розгляду документів за підписом Юрія Сухіна. Міністерство освіти і науки однозначно позначило, що Валерій Запорожан звільнений, а виконання обов'язків ректора ОНМедУ перейшло Костянтину Аймедову. На даний момент МОН розглядає порушення.

      У свою чергу Міністерство охорони здоров'я України, в списку інформації, яка повинна знаходитися в документах про вищу освіту державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.3015 року N193 "Про документи про вищу освіту державного бланку", позначило, що диплом повинен бути підписаний тільки уповноваженою особою.

      У зв'язку з цим, в МОЗ зробили заяву, що на підставі Законодавства, в рамках повноважень в спосіб передачі, які передбачені Законами України, МОЗ України своїм Наказом від 17.07.18 N34-o "Про звільнення Запорожана В.М." виконання обов'язків поклало на Аймедова К.В.

      У МОЗ неодноразово підкреслювали, що не погоджували призначення Шмакової Ірини Петрівни, Сона Анатолія Сергійовича, Тарабрина Олега Олександровича, Вастьянова Руслана Сергійовича на посаді проректорів Одеського національного медичного Університету.

      МОЗ обґрунтовує, що визнання й огляд дипломів, виданих ОНМедУ, має вирішуватися виключно в рамках законодавства України.

      Найсуттєвіше сприяння рейдів ОНМедУ надав Окружний Адміністративний суд міста Києва, який своїми протизаконними рішеннями заблокував можливість включити до Державного реєстру дані про легітимне керівництво ОНМедУ.

      Так, судді Окружного Адміністративного суду Вовк, Аблов, Амельохін, Арсірій, Каліберда, Шрамко, які "кришували" судову складову рейдерського захоплення ОНМедУ, потрапили під пильну увагу правоохоронців. На даний момент НАБУ і Генпрокуратура проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

      Тепер в Одеського національного медичного університету з'явився шанс відновити роботу в правовому полі, а у студентів – отримати дипломи, завірені належним підписом.

      blog_ava
      Глуховерю звільнили з посади начальника поліції Дніпропетровщини
      сьогодні
      14961
      Теги: Новини України ГПУ Новини Одеси Міністерство освіти та науки України Міністерство охорони здоров’я НАБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На землі, на воді і в повітрі: маневри в районі ООС
      сьогодні , 17:04 На землі, на воді і в повітрі: маневри в районі ООС
      Володимир Патола
      Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      сьогодні , 16:01 Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      Світлана Попова 12175
      Митинги в России и Украине: почуствуйте разницу!
      сьогодні , 15:00 Митинги в России и Украине: почуствуйте разницу!
      Аркадий Бабченко 2181
      По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях
      сьогодні , 14:31 По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях
      1175
      Книга, яку "розмели" українські читачі: як починали герої "Big Money. Принципи перших"
      сьогодні , 14:07 Книга, яку "розмели" українські читачі: як починали герої "Big Money. Принципи перших"
      Книги для гурманів 570
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук