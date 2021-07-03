Чергова маячня: Путін хоче зміцнити "братні зв'язки" росіян з українцями

Володимир Путін затвердив стратегію національної безпеки Росії. У ній він зазначив цілі зовнішньої політики, серед яких зміцнення "братніх" стосунків з українцями.

Що відомо про абсурдні плани агресора

Очільник Кремля навіть підписав відповідний указ. Його опублікували 3 липня.

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У документі президента країни-агресора зазначено, що Росія досягатиме цілей зовнішньої політики за допомогою зміцнення так званих "братніх зв'язків" між російським, білоруським та українським народами. Водночас жодні конкретні кроки для цього не вказали.

Крім того, Путін вирішив зміцнити позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування". У звичній риториці він хоче підтримати росіян, які проживають в інших країнах, для збереження їх "загальноросійської культурної ідентичності".

Попередня маячня Путіна

30 червня політик заявив, що Кремль не вніс нашу державу у список "недружніх країн", бо він не бачить різниці між росіянами та українцями, адже вони, мовляв, "єдиний народ".

У відповідь президент Володимир Зеленський сказав, що у нас є частина спільної історії та одна перемога над фашизмом, однак одним народом українці й росіяни ніколи не були. Якби так було, то зараз у Москві висів би прапор України, а замість рублів були би гривні.