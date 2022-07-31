Чергова провокація росіян, – Братчук про обстріл чорноморського флоту

росія заявила про обстріл свого чорноморського флоту. В Україні вже відреагували.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це провокацією росіян. Напередодні вони заявили, що штаб їхнього флоту в окупованому Криму атакували з безпілотника.

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Крим звільнятимуть інакше

Братчук зауважив, що російські пропагандисти повідомили про начебто українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі. За словами Братчука, це була відверта провокація.



Начебто розбитий штаб / Фото публікують ворожі пабліки

Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час,

– сказав він.

Речник також зауважив, що нам треба набратися терпіння та мужності.



Нібито обстріляний штаб флоту / Фото публікують у ворожих пабліках

Крім того, за словами Братчука, ніч в Одесі та області минула без повітряної тривоги та обстрілів.

Однак, імовірність ракетних атак залишається високою. Небезпека є з моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.



Штаб чорноморського флоту / Фото публікують у ворожих пабліках

російські провокації та брехня

Один з останніх моторошних вчинків росії – теракт в колонії з українськими військовополоненими в Оленівці. Це неабияк розлютило українське суспільство, була відповідна світова реакція. росія у звичному для неї дусі намагалась у всьому звинуватити ЗСУ.

Попередньо відомо, що росіяни вбили близько 50 українських полонених в Оленівці. Експерти вважають, що жодних доказів того, що це був обстріл GMLRS, немає. Вони припускали, що це була термобарична зброя. Є версія, що росіяни вистрелили всередину термобаричними боєприпасами РПО-А "Шмель" або МРО-А. Ця зброя є в так званій "республіці" донецьких бойовиків ще з 2014 року.

Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.

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