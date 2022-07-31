Чергова провокація росіян, – Братчук про обстріл чорноморського флоту
Джерело:Сергій Братчук у телеграмі
росія заявила про обстріл свого чорноморського флоту. В Україні вже відреагували.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це провокацією росіян. Напередодні вони заявили, що штаб їхнього флоту в окупованому Криму атакували з безпілотника.
Читайте також ЗСУ превентивними артилерійськими ударами зірвали російський штурм на Херсонщині, – ISW
Крим звільнятимуть інакше
Братчук зауважив, що російські пропагандисти повідомили про начебто українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі. За словами Братчука, це була відверта провокація.
Начебто розбитий штаб / Фото публікують ворожі пабліки
Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час,
– сказав він.
Речник також зауважив, що нам треба набратися терпіння та мужності.
Нібито обстріляний штаб флоту / Фото публікують у ворожих пабліках
Крім того, за словами Братчука, ніч в Одесі та області минула без повітряної тривоги та обстрілів.
Однак, імовірність ракетних атак залишається високою. Небезпека є з моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.
Штаб чорноморського флоту / Фото публікують у ворожих пабліках
російські провокації та брехня
- Один з останніх моторошних вчинків росії – теракт в колонії з українськими військовополоненими в Оленівці. Це неабияк розлютило українське суспільство, була відповідна світова реакція. росія у звичному для неї дусі намагалась у всьому звинуватити ЗСУ.
- Попередньо відомо, що росіяни вбили близько 50 українських полонених в Оленівці. Експерти вважають, що жодних доказів того, що це був обстріл GMLRS, немає. Вони припускали, що це була термобарична зброя. Є версія, що росіяни вистрелили всередину термобаричними боєприпасами РПО-А "Шмель" або МРО-А. Ця зброя є в так званій "республіці" донецьких бойовиків ще з 2014 року.
- Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.
Залужний пообіцяв помсту за Оленівку: дивіться відео