Чергова провокація: у Росії готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях
Джерело:ГУР МО
Росія готується до епідемії холери. Йдеться, зокрема, про здійснення "профілактичних заходів" на території низки областей країни-агресорки, що межують з Україною.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України 2 травня. Зазначається, що наприкінці травня – початку червня російське керівництво може вдаватись до провокацій у прикордонних з Україною районах, після чого знову спробує перекласти відповідальність за скоєне на нашу державу.
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У Росії готуються до епідемії холери
У ГУР МО України розповіли, що головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова підписала постанову "Про додаткові заходи щодо профілактики холери". Особлива увага концентрується на додаткових заходах з профілактики в областях та регіонах, що межують з Україною:
- Брянській;
- Курській;
- Ростовській;
- Бєлгородській;
- Воронезькій областях;
- у Краснодарському краї;
- у тимчасово окупованому Криму.
За постановою, керівникам територіальних управлінь федеральної служби Росії з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини ("Росспоживнагляд") доручено:
- до 15 травня підготувати лабораторії, щоб проводити дослідження на холеру, посилити контроль за торговельними точками, місцями масового скупчення людей;
- поінформувати населення про заходи з профілактики холери;
- до 1 червня забезпечити готовність медичних закладів та установ до здійснення протиепідемічних заходів, а також підготувати розрахунок необхідних для цього медичних препаратів.
До слова, у ГУР МО наголосили, що, цілком ймовірно, керівництво Росії вдасться до провокацій поблизу кордонів з Україною наприкінці весни – на початку літа цього року. Відповідальність за них традиційно намагатимуться перекласти на Україну, звинувачуючи нашу державу у "застосуванні біологічної зброї".
Останні провокації Росії
- На Луганщині росіяни знайшли декілька контейнерів з формою ЗСУ. Очільник Луганської ОВА зазначив, що, цілком ймовірно, окупанти можуть використати "знахідку" з метою здійснення провокацій у регіоні.
- На території невизнаного Придністров'я відбулась низка вибухів. На території були знайдені тубуси від РПГ-27, які є на озброєнні лише у Росії, самого невизнаного Придністров'я, Йорданії та Габону.
- Крім того, росіяни планували теракт – за допомогою ДРГ хотіли збити пасажирський літак та звинуватити у цьому Україну. Диверсанти, які намагались втертись у довіру українських захисників та скоїти теракт, були затримані СБУ.
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