Чергова стрілянина на кордоні: Вірменія та Азербайджан обмінялись звинуваченнями в обстрілах

Міноборони Вірменії повідомило про обстріли на кордоні з боку Азербайджану. Через це поранення отримав вірменський військовий. В Азербайджані теж висунули звинувачення у бік Єревана.

У Баку повідомили про одного вбитого азербайджанського військового. У Вірменії кажуть про одного пораненого, його стан – середньої важкості.

Раніше Вірменія зацікавлена у підписанні миру з Азербайджаном, – прем'єр Пашинян

Азербайджан повідомив про загибель одного контрактника

Згідно з інформацією вірменського Міноборони, азербайджанці відкрили вогонь на ділянці у районі Верін Шоржа Гегаркунікської області Вірменії. Інцидент стався близько 15:15 за місцевим часом. Вірменія натомість, кажуть у Єревані, лише відкривала вогонь у відповідь.

У Баку повідомляють іншу інформацію: пострілом з вірменської сторони був вбитий військовослужбовець-контрактник Аяз Назаров. Він загинув під час стрілянини у напрямку Кельбаджарського району.

Попередній інцидент з перестрілкою на кордоні Азербайджану та Вірменії відбувся 8 січня . Обстріл завершився без втрат серед військових та техніки.

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Останні новини про конфлікт Вірменії та Азербайджану:

Наприкінці грудня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван зацікавлений у перемир'ї з Азербайджаном. Він заперечив що Вірменія не хоче затвердження кордонів.

Одна з останніх зустрічей між Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим відбулась у листопаді 2021 року. Участь у ній брав і Володимир Путін.

Через кілька тижнів політики перетнулись вже у Брюсселі.

Обидва рази Алієв та Пашинян говорили про розблокування транспортних комунікацій між країнами, відновлення залізничного сполучення та обмін полоненими.

Про одне з попередніх загострень на кордоні Вірменії та Азербайджану дивіться відео: