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      Чергова втрата України на Донбасі: загинув воїн з Одещини

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      На Донбасі загинув 39-річний житель Чорноморьска (Одеська область) Андрій Батін
      На Донбасі загинув 39-річний житель Чорноморьска (Одеська область) Андрій Батін / Фото з соціальних мереж

      У зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув житель Чорноморьска (Одеська область) Андрій Батін.

      Що відомо про Андрія Батіна:

      – загинув 8 жовтня;

      – йому було 39 років;

      – служив у Маріупольській бригаді.

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      Загиблий на Донбасі воїн з Чорноморська Андрій Батін 

      Наразі триває з’ясування смерті військового. У Чорноморській міськраді наголосили, що вони є готовими надати допомогу родині, допомогти його рідним і близьким, передає сайт міста Чорноморськ.

      За інформацією пресцентру Об’єднаних сил, ані 7-го, ані 8 жовтня жоден український військовий не загинув. Щоправда, 7 числа бойовики здійснили 27 обстрілів українських позицій, а 8-го – 17. Проте один український воїн загинув внаслідок бойових дій 6 жовтня. Тоді бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню.

      Зверніть увагу! Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні

      Зауважимо, всією лінією розмежування на Донбасі наразі діє безстрокове перемир’я. Відповідно до його умов, сторони конфлікту повинні припинити вести вогонь з будь-яких видів озброєння. Але окупанти періодично продовжують обстрілювати українські позиції.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Новини Одеси
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