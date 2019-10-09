Чергова втрата України на Донбасі: загинув воїн з Одещини

У зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув житель Чорноморьска (Одеська область) Андрій Батін.

Що відомо про Андрія Батіна:

– загинув 8 жовтня;

– йому було 39 років;

– служив у Маріупольській бригаді.

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Загиблий на Донбасі воїн з Чорноморська Андрій Батін

Наразі триває з’ясування смерті військового. У Чорноморській міськраді наголосили, що вони є готовими надати допомогу родині, допомогти його рідним і близьким, передає сайт міста Чорноморськ.

За інформацією пресцентру Об’єднаних сил, ані 7-го, ані 8 жовтня жоден український військовий не загинув. Щоправда, 7 числа бойовики здійснили 27 обстрілів українських позицій, а 8-го – 17. Проте один український воїн загинув внаслідок бойових дій 6 жовтня. Тоді бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню.

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Зауважимо, всією лінією розмежування на Донбасі наразі діє безстрокове перемир’я. Відповідно до його умов, сторони конфлікту повинні припинити вести вогонь з будь-яких видів озброєння. Але окупанти періодично продовжують обстрілювати українські позиції.