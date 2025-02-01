Чергові терористичні злочини, – Зеленський відреагував на нічні удари по Україні

Росія вранці 1 лютого завдала цинічних ударів по мирних містах України. Для атаки ворог використав ракети, ударні дрони, авіабомби.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Як Зеленський відреагував на нічні удари по Україні

Зеленський розповів, що у ніч на 1 лютого Росія атакувала мирні міста України, використавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини.

Він зазначив, що у Полтаві внаслідок влучання у житловий будинок було повністю зруйновано під’їзд. Поранення отримали 10 людей, серед них – діти. Також відомо про трьох загиблих.

Також є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Відомо про шістьох поранених. У Харкові одна людина загинула. Життя ще двох людей забрала російська атака в Сумській області.

Наслідки російської атаки 1 лютого: дивіться відео

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок російської атаки.

Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що важливо, аби партнери виконали всі домовленості та посилювали свій тиск на Росію.

Якою була реакція в Офісі Президента

Голова ОП Андрій Єрмак наголосив, що удари по житлових будинках та цивільних – звична для росіян тактика. Він зауважив, що окупаційні війська не жаліють навіть власних громадян на Курщині, адже обстрілюють їх КАБами.

Дикий народ, який прикривається перед Заходом культурою в стилі Достоєвського, Толстого та інших. Справжнє обличчя Росії – ось. Вбивці, що зовсім не мають поваги до жодного лідера в світі, і жодної іншої нації. Мають тільки страх, який не дає їм зробити те саме в Європі. Поки що,

– наголосив Єрмак.

Також на нічні удари відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який заявив, що щоденні атаки Росії по Україні – "сигнал, що ворог не припинить вчиняти злочини".

"Учора ввечері та цієї ночі й ранку Росія знову обстріляла Україну: Одещина, Полтавщина, Харківщина, Запоріжчина... Ціль для терориста – цивільна інфраструктура: житлові будинки, навчальний заклад, автівки", – зазначив він.

Омбудсман наголосив, що вбивство українців у центрі Європи не має залишатися безкарним і світ повинен реагувати.