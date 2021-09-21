Черговий шанс для України: навіщо Зеленський знову полетів до США

20 вересня розпочався офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Цього місяця це вже друга поїздка українського очільника до США.

У Нью-Йорку глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також проведе низку зустрічей. 24 канал поспілкувався з міжнародником Макаром Тараном про роль ООН як майданчика для переговорів та нові формати українсько-американських відносин.

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Макар Таран / Фото 5 каналу

Наслідки попереднього візиту

Які ключові довготермінові результати нещодавнього візиту Зеленського до США?

Візит українського президента створив у цілому позитивний загальний психологічний фон для нового витка українсько-американських відносин. Ми продемонстрували важливість і цінність для України опори на співробітництво зі Сполученими Штатами й у воєнно-політичному, і в економічному вимірах.

За темою У Зеленського підсумували угоди, підписані в межах візиту в США

Володимир Зеленський і Джо Байден у Білому домі / Фото Getty Images

І це якраз у той момент, де у самих США після виводу військ з Афганістану спостерігалося значне розчарування методикою відносин із союзниками та партнерами, а також певна дезорієнтація щодо ефективності американської допомоги.

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Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена в Білому домі:

дійсно безпрецедентний. Проте з багатьох деталей проглядається його яскраво виражена іміджева складова, яка, в мене є побоювання, мала першочергове значення. За кількістю підписаних документів , оприлюднених планів та висловлювань візит. Проте з багатьох деталей проглядається його яскраво виражена, яка, в мене є побоювання, мала першочергове значення.

Вже чимало було сказано про те, що План трансформації України, несподівано озвучений президентом Володимиром Зеленським, навряд чи є якоюсь етапною стратегічною програмою, оскільки не був презентований навіть всередині країни.

Зустріч Володимира Зеленського та міністра оборони США Ллойда Остіна:

Президент "забув" запросити Джо Байдена до України, це виглядає якось взагалі чи то політично неграмотно, чи, можливо, була якась домовленість цю заяву не робити. Хоча насправді повноцінний цикл двосторонніх відносин стратегічного рівня – коли відбуваються обопільні візити лідерів держав.

Я б назвав цей візит черговим шансом для України сформувати стабільний трек відносин із ключовим безпековим партнером, ефективність якого залежатиме, у тому числі від того, наскільки ми зможемо чи здатні наповнити партнерство зі США реальними спільними проєктами. Це стосується проєктів у економіці, спрямованих на технологічне й виробниче партнерство. Досить важливо усвідомлювати, наскільки ми здатні будемо довести й свою політичну зрілість для цього партнерства.

Міжнародний майданчик

Яка роль Організації Об'єднаних Націй у врегулюванні конфлікту на Донбасі?

ООН в тій своїй структурі сьогоднішнього дня все більше перетворюється на форум оприлюднення й реклами тими чи іншими лідерами держав своїх пріоритетів, часто-густо в пропагандистському стилі. Консенсусний інструментарій ООН дуже обмежений у зв'язку з позицією Росії, частково Китаю. Силового ресурсу Організація власного немає, спираючись на надання легітимності силової інтервенції тій чи іншій державі.

Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку / Фото Getty Images

Традиційно ООН більшою мірою відіграє роль такого собі амортизатора гуманітарних катастроф після тих чи інших конфліктів. І підтримка наших резолюцій в Організації має дуже нестійку більшість, тому розраховувати на якусь політичну підтримку з відповідними заходами ми не можемо.

В чому полягає гуманітарна роль ООН Організація надає гуманітарну допомогу країнам, які постраждали від військових конфліктів, епідемій та стихійних лих. Існує окремий , де приділяють увагу й Україні. Так, за даними цього органу, нині 3,4 мільйона осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги, причому половина цих людей мешкає на окупованих Росією районах Луганської та Донецької областей. Всього за період з 2014 року було надано допомоги на суму в 1,2 мільярда доларів. Організація надає гуманітарну допомогу країнам, які постраждали від військових конфліктів, епідемій та стихійних лих. Існує окремий Офіс ООН з координації гуманітарних питань

Інтерв'ю амбасадорки України в США Оксани Маркарової щодо зустрічі Зеленського та Байдена:

Для нас зараз особливо цінним є ретельно й кооперативно співпрацювати зі США, європейськими країнами та іншими членами Організації, які декларують повагу принципам демократії, непорушності кордонів і проти будь-яких форм історичного реваншизму.

Як ООН вплинула на боротьбу з російською агресією Генасамблея ООН 27 березня 2014 року ухвалила . Згідно з цим документом, було підтверджено державний суверенітет та територіальну цілісність України. Також було визнано нелегітимним так званий референдум Росії в Криму, завдяки якому було юридично оформлено анексію півострова Кремлем. Згодом було ухвалено ще 8 резолюцій, які стосувалися прав людини в Криму, а також мілітаризації півострова. Генасамблея ООН 27 березня 2014 року ухвалила резолюцію № 68/262

Виступ Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН 2019 року:

Чому ООН є важливим майданчиком для проведення переговорів, в тому числі з американцями?

З двох причин. Перша – статус зустрічей начебто не зовсім у рамках двосторонніх рутинних відносин, і можна підіймати більш загальні питання, не обмежуючись чітким протоколом тем. До того ж присутність на глобальному універсальному форумі – це водночас і демонстрація тих чи інших проблем у більш загальному світовому просторі.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш і президент США Джо Байден / Фото Getty Images

Другий момент. Майданчик ООН – це унікальна атмосфера і можливість відчувати настрої конкретних країн чи груп країн. Що своєю чергою дає певні орієнтири в зовнішньополітичному плануванні.

Нові формати співробітництва

Які напрями є перспективними для створення нових форматів співпраці України та США?

Всі нові формати важливі. І чим їх буде більше, тим основа міждержавних відносин як форма взаємодії бюрократичних інституцій переросте в практичні взаємовигідні зчеплення на всіх рівнях. Особисто я звернув би увагу на два перспективні, на мою думку, аспекти.

Це залучення представників української діаспори в США до участі в тих чи інших проєктах, створення для них додаткових можливостей реалізації в Україні, тих чи інших преференцій для навчання чи роботи. Взагалі фактор діаспори є надзвичайно потужним з точки зору джерела технологічних адаптацій, менеджерського досвіду і формування певних лобістських груп в тому числі.

У чому полягає вплив української діаспори в США Українці почали переселятися до США ще наприкінці XIX століття. І наразі українська діаспора в країні нараховує близько мільйона осіб. Представники діаспори сприяють посиленню політичних, дипломатичних та економічних зв'язків США з Україною через та Групу підтримки України в Сенаті США . Також важливою є неприбуткова організація – Український конг ресовий комітет Америки, яка активно працює над донесенням політичного порядку денного України керівництву США. Українці почали переселятися до США ще наприкінці XIX століття. І наразі українська діаспора в країні нараховує близько мільйона осіб. Представники діаспори сприяють посиленню політичних, дипломатичних та економічних зв'язків США з Україною через Групу підтримки України в Конгресі США

Історії успіху української діаспори в США від "Голосу Америки":

Наприклад, китайська діаспора в США на початковій фазі періоду реформ стала одним із ключових джерел, необхідних для економічних трансформацій передумов, – технології, інвестиції, менеджмент тощо.

Також досить важливим є реалізація спільних проєктів з виробництва тієї чи іншої продукції, адже виробничо-технологічна складова і є тим живим нервом як економічного зростання, так і формує стійкий стратегічний інтерес двох країн щодо співпраці. Знову таки візьмемо за приклад Китай, економічний наступ якого і фінансово-інвестиційне проникнення практично у всіх сфери, якраз формує політичні лобістські групи, а також запит на стратегічно стабільні довгострокові партнерські відносини.

Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН / Фото Офісу Президента