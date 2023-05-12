Черговий "жест доброї волі": у Росії заявили про відхід північніше від Бахмута
Міністерство оборони Росії заявило, що окупанти відступили з позицій на північ від Бахмута. При цьому відомство подає це як чергову перемогу.
Під час брифінгу 12 травня представник міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що російська армія "зайняла новий рубіж" біля Берхівського водосховища "з урахуванням вигідних умов". Про це пише 24 Канал.
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Росіяни відступили на північ від Бахмута
Заява Конашенкова свідчить про те, що росіяни здійснили відступ у районі Богданівки. Раніше про це вже говорили голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, російські телеграм-канали та українська армія.
Відступ російських військових дозволяє ЗСУ контролювати дорогу на Часів Яр – важливий шлях для постачання та підкріплення українських сил.
Міноборони Росії подає цю інформацію так, неначе для них все гаразд.
Підрозділи ЗС Росії перегрупувалися в районі Бахмута, зайнявши більш вигідний рубіж з урахуванням умов Берхівського водосховища,
– сказав Конашенков.
Пригожин б'ється головою в істериці
Євген Пригожин вже заявляє, що його найманців просто кинули. Він заявив, що у Кремлі добилися лиш того, що чисельність ПВК "Вагнера" значно скоротилася.
Товариш Конашенков, м'яко кажучи, злукавив: стався не тактичний відступ, сталася просто втеча... Після того, як ми передали фланги міноборони, сталася їхня втеча. Тепер противник зайняв тактичні висоти, з яких Бахмут перебуває як у долоні. Наступний крок – поступове оточення Бахмута,
– бідкається Пригожин.
Що відбувається у Бахмуті
- Раніше речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий розповів, що завдяки активній обороні українські військові змогли відкинути окупаційні війська на відстань до 1,5 кілометра. За його словами, ворог намагається перегруповуватися, найбільше у самому Бахмуті. Проте росіяни втрачають ініціативу. Українським військовим вдалося досягнути головного – вибити бойовий наступальний потенціал росіян і завдати їм величезних втрат в живій силі й техніці.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на окремих ділянках Бахмутського напрямку загарбники відступили на 2 кілометри. Про це сказала й заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зазначивши, що протягом тижня наші захисники не полишили жодну із позицій.
- Проте важливо розуміти, що запеклі бої за Бахмут тривають. На Східному напрямку Бахмутський залишається найактивнішим з усіх. За минулу добу 11 травня ворог завдав 426 ударів по українських позиціях з РСЗВ. Крім того, було 12 авіаударів.
- Крім цього, наростає градус між Шойгу та Пригожиним. Після тиждень бідкання очільник ПВК "Вагнера" луснув і покликав російського міністра оборони в Бахмут. Він скаржиться, що ЗСУ здійснили низку успішних контратак, тому просить Шойгу "оцінити ситуацію". Додамо, він хотів вивести вагнерівців з Бахмута 10 травня, якщо їм не дадуть боєприпаси. У Міноборони пообіцяли допомогу, проте, за словами Пригожина, її досі немає.