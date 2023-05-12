Черговий "жест доброї волі": у Росії заявили про відхід північніше від Бахмута

Міністерство оборони Росії заявило, що окупанти відступили з позицій на північ від Бахмута. При цьому відомство подає це як чергову перемогу.

Під час брифінгу 12 травня представник міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що російська армія "зайняла новий рубіж" біля Берхівського водосховища "з урахуванням вигідних умов". Про це пише 24 Канал.

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Росіяни відступили на північ від Бахмута

Заява Конашенкова свідчить про те, що росіяни здійснили відступ у районі Богданівки. Раніше про це вже говорили голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, російські телеграм-канали та українська армія.

Відступ російських військових дозволяє ЗСУ контролювати дорогу на Часів Яр – важливий шлях для постачання та підкріплення українських сил.

Міноборони Росії подає цю інформацію так, неначе для них все гаразд.

Підрозділи ЗС Росії перегрупувалися в районі Бахмута, зайнявши більш вигідний рубіж з урахуванням умов Берхівського водосховища,

– сказав Конашенков.

Пригожин б'ється головою в істериці

Євген Пригожин вже заявляє, що його найманців просто кинули. Він заявив, що у Кремлі добилися лиш того, що чисельність ПВК "Вагнера" значно скоротилася.

Товариш Конашенков, м'яко кажучи, злукавив: стався не тактичний відступ, сталася просто втеча... Після того, як ми передали фланги міноборони, сталася їхня втеча. Тепер противник зайняв тактичні висоти, з яких Бахмут перебуває як у долоні. Наступний крок – поступове оточення Бахмута,

– бідкається Пригожин.

Що відбувається у Бахмуті