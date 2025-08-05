У Черкасах 5 серпня під мостом на проспекті Хіміків чоловік погрожував підірвати дві гранати. Громадянин також намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про інцидент у Черкасах?

Під мостом на проспекті Хіміків зранку 5 серпня, як стало відомо з місцевих пабліків у телеграмі, невідомий чоловік погрожував підірвати гранати. Також, зі слів очевидців, чоловік мав з собою пістолет.



У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранати під мостом / Фото Суспільного

У пресслужбі поліції Черкащини повідомили журналістам, що з чоловіком вели перемовини правоохоронці.

На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців,

– заявили поліцейські.

У Черкаському ТЦК розповіли виданню, що чоловіка вранці 5 серпня зупинили, щоб перевірити облікові дані.

"У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК", – розповіли у центрі комплектування.

Згодом журналісти розповіли, що чоловіка, який під мостом погрожував підірвати гранати, затримали.

До слова, раніше у Вінниці сталася сутичка між громадянами та військовослужбовцями ТЦК через затримання чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. До стадіону "Локомотив", де тимчасово розташовувався тимчасовий пункт збору, намагалися прорватися всередину.

У Вінницькому ТЦК та СП заявляли, що близько 30 – 40 людей намагалися незаконно проникнути на територію центрального стадіону "Локомотив" у Вінниці, перешкоджаючи мобілізаційним заходам. Фізичних контактів між цивільними особами та військовослужбовцями не було, що підтверджено відеоматеріалами.

Після цього поліція затримала 5 чоловіків віком від 21 до 33 років, яких підозрюють у причетності до зламу воріт біля тимчасового об'єкта ТЦК. Цим громадянам інкримінували захоплення державних або громадських будівель чи споруд.

Зрештою затриманих чоловіків судили. П'ятьом громадянам було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. Суддя зазначив, що всі підозрювані мають право оскаржити рішення.