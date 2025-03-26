У Черкасах чули гучні вибухи

В ніч проти 26 березня росіяни запустили "Шахеди" по Україні. З Черкас надійшло повідомлення про вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Черкасах

Так, інформація про вибухи у Черкасах надійшла о 1:47.

Повітряна тривога у Черкаському районі оголошена ще з 21:51 25 березня і пов'язана з загрозою російських безпілотників. Приблизно за 10 хвилин до гучних звуків Повітряні сили попередили про рух "Шахеда" у напрямку Черкас.

Офіційної інформації від влади наразі не надходило.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що повітряна тривога лунає у багатьох регіонах України, атака ворожих БпЛА триває. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя та полегшить роботу оборонців неба.