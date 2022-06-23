У Черкасах попрощалися з героєм Павлом "Істориком" Добротворським: емоційний фоторепортаж

22 червня у Черкасах відбулося прощання із військовим Павлом "Істориком" Добротворським. Павло загинув в бою 18 червня на Херсонщині під час бойового виходу.

Здавалося, на Площу Слави зібралося усе місто, щоб попрощатися з "Істориком". Його друзі, рідня, вихованці його таборів та їх батьки, люди, які надихалися його діяльністю. Крик і сльози мами пронизав всю площу та серце кожного, хто прийшов до Павла. Серед людей часто чулися слова: "Не вірю!". А під час прощання на місці розпочалася гроза та сильний дощ. Небо плакало разом з усіма, хто прийшов попрощатися з "Істориком".

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Батьки не могли стримати своїх емоцій через втрату сина / Фото – Валентина Поліщук, 24 канал

Друзі з "Поклик Яру" про справу "Історика"

Нам вдалося поспілкуватися із вихованцями ГО "Поклик Яру", яку заснував "Історик" два роки тому. Анастасія Ткаченко – подруга Павла та член команди організації.

І хоч я не змогла врятувати його життя, я вірю, що врятую життя інших. І вони зможуть помститися та врятувати нашу землю.

Зараз Анастасія в лавах ЗСУ рятує життя поранених бійців. Розповідаючи про "Історика", не може стримати сліз:

"Історик був для мене найдорожчою людиною у світі. Коли я писала, що він – схід сонця мого життя, то це дійсно так. Він показав мені все життя справжнім. Я завдячую йому за те, ким я є зараз. Коли я приїхала на табір – він відкрив мені очі на життя та погляди. Все завдяки йому. Я загорілася цим. І коли він запропонував робити табір, я навчилася комунікувати з людьми, з батьками дітей. Хоча до цього я була дуже закритою людиною. Я стала інструктором з домедичної допомоги на таборі, і завдяки цьому я зараз на фронті у медичній службі. І хоч я не змогла врятувати його життя, я вірю, що врятую життя інших. І вони зможуть помститися та врятувати нашу землю. Його справа буде продовжуватися. Він в кожному з наших сердець і постійно буде рухати в нас вперед. “Історик” – це унікальна людина, таких більше не буде. Він надихнув мене на життя, свідомість та ідеали, які я маю. Все, що я маю після його загибелі як Героя".

"І хоч я не змогла врятувати його життя, я вірю, що врятую життя інших" / Фото – Валентина Поліщук, 24 канал

Також друг Павла, Тарас Терещенко розповідає:

Історик жив по тих цінностях, які виховував у дітей – побратимство, дисципліна, патріотизм. Він вважав людей по справі побратимами та посестрами, і розділяв з ними все, що мав: як хороше, так і погане. Постійно мав свій режим дня, спав по 5 годин та займався руханкою. І справді довів, що гасло «Воля України або смерть» для нього не пусті слова. Ціною власного життя

Побратими Павла з ГО "Поклик Яру" / Фото – Валентина Поліщук, 24 канал

Він втілював все, про що мріяв. Тому й запалював всіх, хто був поруч своїм ентузіазмом

Побратими та посестри вдячні Павлу за те, що змінив їх життя своєю наукою. Ірина Жирна каже:

"Історик дуже любив планування. Він навчив того, що організація часу — ключ до успіху в будь-якій справі. Може тому він жив в постійному русі, був дуже зайнятим і все встигав. Також він був чудовим прикладом людини, яка захоплюється своєю справою. І це захоплення було не на словах. Він втілював все, про що мріяв. Тому й запалював всіх, хто був поруч своїм ентузіазмом”.

Побратими Павла з ГО "Поклик Яру" / Фото – Валентина Поліщук, 24 канал

"Батьку, мамо, я на 30 хвилин додому, зібрати речі і в Холодний Яр"

Як розповідають друзі, батьки Павла заслуговують окремої поваги за те, що виховали такого сина. Посестра Марія Гусєва поділилася щемливою історією про них.

У своєму заповіті Павло Добротворський написав, що його кредо : "Життя вимагає руху". Саме тому у спадок залишив свій чималий вклад для держави. На жаль через російських окупантів Україна втрачає своїх найкращих синів. Та друзі запевняють, що вони із честю продовжать справу “Історика”.

"Син – найкраща Людина, яку я знаю." / Фото – Валентина Поліщук, 24 канал

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